Impactante: registran por primera vez un lince ibérico blanco en Jaén

Un fotógrafo aficionado de Jaén, Ángel Hidalgo, registró por primera vez la imagen de un lince ibérico blanco. El momento ocurrió a fines de octubre durante un recorrido de observación en una zona andaluza con presencia estable del felino. El avistamiento fue posible gracias a cámaras de fototrampeo que Hidalgo venía revisando desde hacía semanas, luego de detectar en tomas previas una coloración inusual.

El hallazgo es asombroso por su carácter inédito, nunca antes se había documentado un ejemplar blanco en Lynx pardinus. Por razones de conservación y para evitar presiones humanas o caza furtiva, la localización precisa no fue difundida. El entorno permanece bajo observación por parte de equipos vinculados al programa de recuperación.

El avistamiento ocurre en un contexto histórico de recuperación de la especie en la península ibérica. Tras décadas de proyectos coordinados, el lince ibérico pasó de la categoría “en peligro crítico” a “vulnerable”. Los últimos relevamientos oficiales estiman alrededor de 2.400 ejemplares y cerca de 470 hembras reproductoras, mientras que el objetivo de los programas es alcanzar 3.500 linces y 750 hembras aptas para la cría en los próximos años.

¿El lince encontrado es blanco o albino? Sobre la coloración blanca, especialistas consultados por el programa de conservación y divulgación científica descartan albinismo y leucismo. En el ejemplar documentado no se observan ojos rojizos ni manchas claras típicas de esas condiciones, sino una distribución uniforme del pelaje. Se espera avanzar en estudios genéticos durante el próximo censo para precisar el origen de esta variante.

El lince ibérico es un felino endémico de la península ibérica, con hábitos crepusculares y fuerte dependencia del conejo de monte como presa principal. Entre las amenazas que aún enfrenta se cuentan la caza furtiva, atropellamientos, enfermedades del conejo y la fragmentación del hábitat, de ahí la importancia de corredores biológicos y del monitoreo continuo. Hidalgo, obrero de fábrica y aficionado a la fotografía de naturaleza, planifica sus salidas según épocas de celo y comportamiento de la fauna. Su trabajo con fototrampeo, sumado al esfuerzo de entidades públicas y organizaciones de España y Portugal —que siguen 22 núcleos reproductivos—, muestra el valor de la ciudadanía observadora para la ciencia y la conservación.

