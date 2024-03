Joven argentina expuso como es una heladera comunitaria de Nueva York

“El fin de esto es que todos puedan comer”, puntualizó la chica en su contenido. “Si a alguien le sobró algo, la idea es que lo deje acá o también podés comprar algo para colaborar”.

La heladera compartida es solo una de las múltiples singularidades que la joven ha compartido durante su estancia en Nueva York. En sus plataformas digitales, habitualmente divulga detalles sobre su alimentación diaria y el desembolso económico en una de las metrópolis más costosas del mundo.

Usuarios imaginaron qué sucedería en su país con la heladera

El vídeo logró más de seiscientas mil visualizaciones y recibió más de treinta y ocho mil me gusta. “En Argentina desaparece hasta el foco de la heladera”, “En Argentina se llevan hasta la heladera”, “Si eso lo ponen en República Dominicana no aparece ni la nevera”, “En LATAM no te dejan ni la marca jaja”, “Pensé que habría libros, en mi ciudad hay de esas heladeras pintadas pero tienen libros”, “Gente, en Argentina también hay. Yo llevo a veces a una en Belgrano”, “Si yo tuviera un super pondría uno de estos afuera”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.