La historia del oficial egipcio cuadripléjico que batió un récord en el buceo adaptado.

El 11 de agosto, la pileta internacional administrada por la Autoridad del Canal de Suez en Ismailia, Egipto , fue testigo de un acontecimiento sin precedentes : Walaa Hafez , oficial de la marina egipcia con cuadriplejia , logró establecer un récord Guinness mundial.

Lo logró al completar la inmersión más prolongada registrada por un hombre con esta condición en un entorno controlado . Hafez permaneció sumergido durante 6 horas, 4 minutos y 45 segundos , convirtiéndose en el primer hombre cuadripléjico en alcanzar este hito , según la certificación oficial de Guinness World Records .

El logro de Hafez se registró dentro de la categoría CI1 de Guinness World Records , destinada a personas cuadripléjicas con movilidad limitada en brazos y piernas .

Durante la inmersión, el oficial alcanzó una profundidad de cinco metros y permaneció bajo el agua desde las 11:00 hasta las 17:04 , acompañado por un equipo especializado que le brindó asistencia continua , incluyendo la hidratación a través de sorbos de jugo .

El acontecimiento atrajo a numerosos espectadores que celebraron cada instante, mientras los técnicos se encargaban de garantizar la seguridad de Hafez y el correcto funcionamiento de los equipos de buceo. La trayectoria de Walaa Hafez aporta un trasfondo de esfuerzo y resiliencia a este logro. Antes de quedar cuadripléjico debido a un accidente de tránsito, Hafez ya se había destacado en el ámbito del buceo.

En 2015, había conseguido el récord de inmersión más prolongada en mar abierto, alcanzando 51 horas, 24 minutos y 13 segundos, lo que le valió el sobrenombre de “la ballena egipcia”.

El evento contó con el apoyo de familiares, amigos y un equipo técnico que garantizó la seguridad del buzo.

Una jornada llena de emociones

El reciente récord marca su primer desafío de resistencia tras el accidente, un retorno que Hafez describió como un compromiso personal para demostrar que “ningún desafío es demasiado grande cuando tienes la voluntad y la preparación para inspirar a los egipcios y a otros a enfrentar obstáculos”, según consignó Guinness World Records.

La jornada se vivió con una atmósfera cargada de emoción y respaldo constante por parte de familiares, amigos y seguidores. Diversos integrantes del equipo acompañaron a Hafez durante la inmersión, asegurándose de monitorear su estado físico y el funcionamiento del equipo de buceo en todo momento.

Al concluir la hazaña, el público lo recibió con ovaciones y vítores, mientras sus admiradores portaban camisetas con su rostro y la inscripción “primer buzo cuadripléjico”, celebrando el logro alcanzado.

En 2020, Hafez formó la palabra 'paz' con 501 chalecos salvavidas, logrando otro récord Guinness.

El reconocimiento del presidente de la Autoridad del Canal de Suez

El reconocimiento formal vino de la mano del almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, quien rindió homenaje a Hafez tras la proeza. Por su parte, Raafat Tawfik, juez de Guinness World Records, le entregó el certificado oficial que confirma el récord y subrayó que la pasión y el respeto son pilares esenciales de la organización.

“Hoy este récord mostró pasión más que nada”, señaló Tawfik, quien también destacó su admiración por la tenacidad y la constancia que Hafez demostró, así como por el compromiso y la cooperación de todo su equipo.

Walaa Hafez.

Más allá de esta reciente hazaña, la carrera de Walaa Hafez está marcada por otros momentos emblemáticos. En 2020, ensambló la palabra “paz” utilizando 501 chalecos salvavidas, estableciendo otro récord mundial Guinness. Su ejemplo trasciende el ámbito deportivo, convirtiéndose en un modelo a seguir para personas con discapacidad y para quienes atraviesan situaciones adversas.

La firmeza y determinación de Hafez, reconocidas por Guinness World Records, lo consolidan como un símbolo de voluntad y perseverancia, cualidades que continúan inspirando tanto a quienes presenciaron su proeza como a todos los que conocen su trayectoria.