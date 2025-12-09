La revista TIME eligió al CEO del año: quién es

Neal Mohan, el líder de YouTube, fue elegido el CEO del año 2025 por la revista TIME.

Mediante su listado anual , la revista TIME eligió a Neal Mohan como director ejecutivo más destacado de 2025 , una distinción que subraya su aporte en la renovación de YouTube y su peso dentro del entramado económico digital a escala mundial.

Durante su gestión, la compañía consolidó su rol como eje central de las tendencias audiovisuales , promovió avances tecnológicos , potenció el ecosistema de creadores y afrontó los retos propios de un panorama cada vez más dominado por la inteligencia artificial .

A diferencia de otras figuras del mundo tecnológico que suelen buscar exposición pública más allá de sus compañías, Neal Mohan se ha mantenido con un perfil bajo y una conducta meticulosa. Se lo reconoce por su trato cordial y por sostener la serenidad incluso en contextos demandantes, cualidades que le permitieron forjar una imagen de proximidad y disponibilidad tanto con su equipo interno como con la comunidad de creadores .

“Toda la dinámica de la industria de los medios de comunicación está cambiando ante nuestros ojos”, expresó el directivo en declaraciones difundidas por TIME , una reflexión que deja en claro cómo percibe la aceleración de los cambios dentro del sector.

Creadores como Kinigra Deon, que logró reunir 5,5 millones de seguidores en la plataforma, remarcan la predisposición del ejecutivo a mantenerse cercano: “Es muy accesible. Te dice: ´Hola, he visto esa serie que estás haciendo´ o ´He oído hablar del estudio que estás construyendo´. Sabe cosas sobre mí, un creador desconocido, y es el gran jefe de YouTube”.

Esa actitud de proximidad y atención personal resultó fundamental para consolidar la confianza entre los creadores, que encuentran en Mohan a un referente dispuesto a atender sus inquietudes y reconocer su producción.

Transformación de YouTube bajo su dirección

Desde que Neal Mohan tomó las riendas de YouTube en 2023, luego de la partida de Susan Wojcicki, el servicio atravesó un crecimiento notable. La plataforma dejó de funcionar únicamente como un repositorio de videos para transformarse en un entorno multimedia integral, que incluye contenidos televisivos, música, programas de audio y transmisiones deportivas.

Para 2025, cerca del 50% de las reproducciones ya se consumen desde televisores, lo que afianzó a YouTube TV como la alternativa predilecta frente a los tradicionales servicios de cable.

El impulso de YouTube Shorts, que ya reúne a unos 2.000 millones de usuarios activos por mes, junto con su fuerte presencia en el universo de los podcasts —donde uno de cada tres seguidores elige la plataforma como su vía principal—, ilustran el nivel de expansión alcanzado bajo la conducción del ejecutivo estadounidense.

A esto se suma la apuesta por las transmisiones deportivas, entre ellas la compra de los derechos de la NFL para emitir los partidos de los domingos, un movimiento que consolidó aún más el peso de YouTube frente a los canales tradicionales. Sundar Pichai, máximo responsable de Google y Alphabet, subrayó en TIME la dimensión de estos avances: “Si pensamos en algo como YouTube TV, imaginando cómo ampliar algo así, conseguir un acuerdo como el NFL Sunday Ticket... Son momentos extraordinariamente competitivos”.

Innovación tecnológica y apuesta por la inteligencia artificial

Uno de los puntos centrales de la gestión de Mohan fue la incorporación profunda de la inteligencia artificial (IA) en el funcionamiento de YouTube. Durante septiembre, la compañía dio a conocer más de treinta soluciones basadas en IA, un número que triplica lo lanzado el año previo.

Estas funciones permiten transformar simples líneas de texto en composiciones musicales, además de ofrecer traducciones y doblajes automáticos, lo que simplifica la producción y difusión de videos en diversos idiomas.

La inteligencia artificial también revolucionó las tareas de posproducción, facilitando que los autores conviertan grabaciones largas en formatos cortos y dinámicos. El creador Jesse Riedel, conocido como Jesser, remarcó en TIME cuánto cambiaron estas funciones su trabajo: “El doblaje con IA y la posibilidad de distribuir mi contenido en diferentes idiomas han supuesto un gran avance para mi carrera”.

Para Mohan, estas tecnologías permiten ampliar el acceso a la creación audiovisual, ya que ofrecen herramientas que antes solo estaban al alcance de quienes contaban con conocimientos avanzados o equipos especializados, favoreciendo así la aparición de nuevos talentos.

Relación con la economía de creadores y ecosistema publicitario

El fortalecimiento del ecosistema de creadores se convirtió en otro pilar del liderazgo de Mohan. Durante 2024, la empresa obtuvo más de USD 36.000 millones por avisos comerciales y sumó otros USD 14.000 millones provenientes de suscripciones. Ambos rubros mostraron un avance notable en los primeros nueve meses de 2025, con incrementos del 15% y 25%, respectivamente. Estas subas confirman que la actividad de los creadores es el corazón económico de YouTube.

Mohan subrayó el valor estratégico de esta red creativa: cuando a los productores de contenido les va bien, se amplía el público global que los sigue, y ese creciente caudal de espectadores termina atrayendo a marcas, anunciantes y nuevas oportunidades comerciales. Ese movimiento, señaló, impulsa la llegada de más personas interesadas en generar contenido, alimentando un ciclo continuo de expansión.

Según las estadísticas internas de YouTube, la cantidad de creadores integrados al programa de socios aumentó de dos a tres millones entre 2021 y 2023, un avance que afianzó un proceso sostenido de crecimiento y multiplicación de formatos dentro de la plataforma.

Gestión de desafíos con controversias

La conducción de Mohan también quedó bajo la lupa en medio de escenarios especialmente delicados, entre ellos la expansión de la desinformación y las disputas judiciales. La compañía tuvo que afrontar reclamos legales vinculados a la circulación de material engañoso y, en paralelo, endurecer sus normas de control y monitoreo, un desafío que se volvió más urgente con el crecimiento de la IA generativa.

El directivo remarcó que estas tecnologías serán clave para optimizar la identificación y remoción de contenido indebido. Según explicó, la inteligencia artificial elevará la precisión de los sistemas y permitirá gestionar volúmenes masivos de videos problemáticos. “Cada semana, literalmente, las capacidades mejoran”, aseguró.

En 2025, Mohan optó por permitir el regreso de varios creadores que habían sido excluidos en pleno desarrollo de la crisis sanitaria por COVID-19, sosteniendo que el panorama informativo y social había evolucionado desde aquellos años.

Perspectiva y huella en la plataforma

El enfoque de Mohan se apoya en la apertura y en la diversidad de miradas. Como explicó en una entrevista con TIME, su principio rector en materia de reglas y moderación es que YouTube funcione como un espacio donde todas las personas puedan expresarse.

Aun así, admitió que resulta complejo mantener el balance entre permitir que todos se expresen libremente y, al mismo tiempo, resguardar a la comunidad y garantizar que el entorno digital siga siendo viable. Esta tensión se vuelve aún mayor a medida que la plataforma se expande a nivel internacional y se suman nuevas generaciones tanto de creadores como de espectadores.

De acuerdo con TIME, Neal Mohan transformó a YouTube en un semillero de nuevas corrientes culturales, un escenario donde nacen y se moldean las tendencias que hoy influyen en la vida digital global, determinando qué consumen a diario millones de usuarios en distintos países.