lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 13:56
Mundo.

Los impensados términos que la RAE incluye este 2025 en el Diccionario de la Lengua Española

La RAE anunció la incorporación de nuevos términos en el Diccionario de la Lengua Española a partir de diciembre del 2025.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
rae diccionario

La Real Academia Española (RAE) dio a conocer la incorporación de nuevos términos al Diccionario de la Lengua Española, en el marco de la actualización 23.8.1 que fue presentada este lunes 15 de diciembre en la sede del organismo.

Lee además
la risa inmortal: 5 series de comedia que hicieron historia en la television
Cultura.

La risa inmortal: 5 series de comedia que hicieron historia en la televisión
De qué murió Rob Reiner, el director de cine de Hollywood.  
Policiales.

Cómo murió el director de cine Rob Reine

La actualización actual, que la RAE calificó como una revisión con “menos pretensiones” en comparación con las de años anteriores, representa un paso previo hacia la próxima edición del diccionario en noviembre de 2026.

Qué palabras se incluyeron en el diccionario de la RAE

Se incorpora como término plenamente adaptado a la ortografía del español el verbo loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Además, se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden y, por tanto, debiéndose escribir en cursiva, los términos gif, hashtag, mailing y streaming.

La RAE incorporó un clásico insulto argentino a su diccionario.

Nuevos términos científicos

La mayoría de las novedades incorporadas al diccionario pertenecen al campo de las ciencias. A partir e este lunes, se incluyen términos como gravitón, del ámbito de la física; termoquímico, del de la química, o las voces del área médica cuperosis, narcoléptico y ovulatorio. Del campo de la meteorología se incorporan las palabras engelamiento y engelante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La risa inmortal: 5 series de comedia que hicieron historia en la televisión

Cómo murió el director de cine Rob Reine

Bolivia en alerta por hasta 6 meses de lluvias intensas y alista emergencia nacional

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Lo que se lee ahora
Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos
Siniestro.

Tragedia en Colombia: un colectivo con egresados desbarrancó y dejó 17 muertos

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo
AHORA.

Confirmaron cómo serán los asuetos en Jujuy para Navidad y Año Nuevo

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

Polémicas declaraciones tras el asesinato de un adolescente. video
Jujuy.

Polémica frase de un policía tras el asesinato del adolescente: "Si no hubiera salido a la noche..."

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel