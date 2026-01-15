Minnie, la gran danés que conquistó el récord como la perra más alta del mundo

Así es Minnie, la gran danés que fue reconocida como la perra más alta del mundo.

Minnie , una Gran Danesa oriunda de Connecticut , fue oficialmente registrada por Guinness World Records como la perra viva más alta del planeta . Su altura alcanza los 97,5 centímetros desde el suelo hasta los hombros , un tamaño que dejó impresionados tanto a los vecinos como a los usuarios en redes sociales .

Aunque no superó el récord absoluto de todos los tiempos , que aún pertenece a otra Gran Danesa en Canadá , ni al perro macho más alto en la actualidad, este logro confirma a Minnie como la hembra más alta del mundo que sigue viva .

Los Nogacek , su familia , comparten su alegría por las dimensiones impresionantes de Minnie y su temperamento afable , cualidades que la han transformado en un fenómeno viral tras alcanzar este reconocimiento mundial .

La evaluación que permitió a Minnie obtener este reconocimiento se realizó en junio de 2025 . Guinness World Records confirmó que la perra superó a la anterior titular femenina , Lizzy , también oriunda de Estados Unidos , que en 2014 había medido 96,41 centímetros . Sin embargo, Minnie aún no alcanzó el récord absoluto , que pertenece a Morgan , otra Gran Danesa de Canadá , con 98,15 centímetros .

La evaluación oficial que confirmó el tamaño récord de la perra

Cuando Minnie alcanzó los dos años y medio, ya podía asomar la cabeza por encima de la mesada de la cocina y prácticamente ocupar todo el sofá familiar. Durante unas vacaciones, la hija de los Nogacek —veterinaria de profesión y dueña de la hermana de Minnie— empezó a indagar si la perra tenía potencial para batir un récord mundial.

Al confirmar que era posible, la familia decidió esperar a que Minnie completara su crecimiento antes de presentar su solicitud ante Guinness World Records, lo que hicieron en 2025, cuando la Gran Danesa tenía tres años y medio.

La tarea de medir a Minnie resultó todo un desafío. Ken contó a Guinness World Records que conseguir que la perra permaneciera inmóvil fue muy difícil, por lo que recurrieron a una vara similar a las que se usan para medir ponis en miniatura. Finalmente, Minnie accedió a colaborar cuando le ofrecieron un poco de pasta de maní, su golosina preferida.

Reacciones y vida cotidiana junto a una perra gigante

El récord alcanzado por Minnie reactivó la rivalidad entre perros que buscan imponerse en su categoría. La anterior titular femenina, Lizzy, quedó atrás, mientras que Morgan mantiene vigente el registro histórico como hembra más alta. Por su parte, Reggie, el perro macho más alto del mundo actualmente, supera a Minnie por apenas 2,54 centímetros, según Guinness World Records.

En la comunidad local, el logro no pasó desapercibido. Según Lisa Nogacek, los vecinos suelen acercarse para acariciarla y contemplarla, asombrados por su imponente tamaño y presencia. Las bromas también se hicieron parte del día a día: algunos preguntan si Minnie necesita silla de montar o si asiste a clases de equitación.

Un carácter sociable y un origen distinguido

A pesar de su imponente tamaño, Minnie es tranquila, amigable y disfruta de largas caminatas. Le encantan los viajes en auto y acompañar a la familia al campo, donde convive con caballos y un pequeño pony que queda por debajo de su altura. En esos paseos, es común que la gente comente sobre su enorme tamaño o haga bromas sobre su “talento ecuestre”.

Los Nogacek resaltan el linaje distinguido de Minnie. Ken recuerda que los gran daneses eran animales de caza de la nobleza alemana y subraya la importancia de tratarla con respeto y consideración, sin perder jamás la ternura y el cariño que caracterizan su relación con la mascota.

Si bien Minnie no logró superar el récord absoluto de todos los tiempos por apenas unos centímetros, Guinness World Records la certifica como la perra viva más alta del mundo. Para los Nogacek, este reconocimiento es una fuente de orgullo, y cada vez que pasea por Connecticut, su imponente estatura y carácter amigable continúan asombrando a quienes tienen la oportunidad de conocerla.