Mirá la particular forma en que se informó el sexo de este bebé

“Nahiara soñaba con algo distinto, nos estuvo pasando varias fotos sobre posibles formas de revelar el sexo y al ver las diferentes alternativas me pregunté por qué no lo hacemos con un avión”, relata Burga, que se esmeró fuertemente para cumplirle el sueño a la joven.

Ese mismo día se comunicó con el aeroclub de Bragado para preguntar y allí le aconsejaron que ubique a Malfatto porque tenía un avión aeroaplicador. Al recibir la llamada, el productor decidió inmediatamente darles una mano, pero le solicitó que lo esperara un mes hasta liberar la aeronave, un avión agrícola Bravo 375 que estaba siendo utilizado para realizar aplicaciones en los cultivos de la campaña de granos gruesos.

“Me empecé a desesperar porque faltaban solo tres días para el baby shower y no sabíamos cómo íbamos a tirar líquido de color rosa”, asegura Burga. Lo primero que pensó fue hacer una mezcla con harina de almidón de maíz y colorante. “Compré 5 kilos de maicena, empecé a hacer la mezcla, pero no me convencía así que lo volví a llamar a Walter y le ofrecí poner un refrigerante para el auto”, indica. No obstante, en el aeroclub le echaron por tierra la idea porque iba a quemar el pasto.

La fecha de la fiesta estaba cada vez más cerca y Burga estaba más impaciente. “El jueves pasado ya no podía dormir, daba vueltas en la cama pensando qué podía hacer”, narró. A mitad de la noche, se dirigió al lavadero de su casa porque se acordó que había un producto para el piso de color rosa oscuro que, intuyó, podría servir.

“Me volvió el alma al cuerpo”, manifiesta el hombre, que al día siguiente acudió a un comercio en donde venden productos de limpieza y pudo dar con un bidón de citronela concentrado para poder hacer la preparación.

Mientras Burga buscaba los colores, la semana pasada Malfatto preparó el avión. “Durante una semana lo limpié con lavandina y diferentes productos para tomar todas las precauciones posibles”, comenta el productor que manifestó estar muy emocionado por el éxito de la revelación. “Siempre colaboro con la gente en todo lo que pueda. No todo es plata en la vida”, dice.

Ayer, familiares y amigos se reunieron en el aeródromo: hasta ese momento los padres de la bebé seguían sin conocer el sexo. Para engañarlos, los abuelos organizaron diferentes juegos que se suelen usar para revelarlo, sin embargo en ninguno estaba la respuesta. Finalmente, cerca de las 16 les taparon los ojos y los llevaron cerca de la pista.

“Fue una alegría y una emoción enorme ver el color que salía del avión. Es algo que nunca me esperé”, comenta Nahiara, que se mostró muy agradecida por la sorpresa de Burga para contarle que venía en camino Martina.

“Se me pone la piel de gallina”, dice Burga al recordar el momento. El hombre remarca que va a estar toda la vida agradecido del productor que, sin pedirle nada a cambio, lo ayudó a cumplir el sueño y a vivir un momento único.