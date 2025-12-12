Nicolás Maduro "adelantó" el Año Nuevo y dijo que en Venezuela ya es 2026

En una nueva puesta en escena política, Nicolás Maduro afirmó que en Venezuela “el año 2026 ya comenzó” . La frase, pronunciada durante una reunión con su gabinete transmitida por la TV estatal, se escuchó mientras presentaba el llamado “Plan 2026” , su nueva hoja de ruta de gobierno. “El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero”, dijo el mandatario, generando sorpresa dentro y fuera del país.

El mensaje llegó en un contexto cargado: tensiones crecientes con Estados Unidos, nuevas sanciones y la fuerte exposición internacional de la dirigente opositora María Corina Machado , que reapareció en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz , un gesto que volvió a poner a la situación venezolana en la agenda global.

Al lanzar el Plan 2026 , Maduro explicó que se trata de un conjunto de metas y medidas para “construir una patria pacífica y próspera”, con énfasis en defensa territorial y en una “batalla comunicacional” para enfrentar lo que definió como fake news. “Todo lo que hagamos ahorita va a permitir que, cuando amanezca el 1° de enero, hayamos avanzado en la construcción de la patria pacífica y próspera”, aseguró.

El presidente presentó el adelanto del año como una forma de acelerar ese plan: según su discurso, Venezuela ya estaría viviendo el calendario político de 2026, aunque todavía falten semanas para que termine 2025. El oficialismo lo difundió como un gesto de confianza hacia el futuro y un intento de mostrar que el Gobierno “se adelanta” a los desafíos que vienen. Radio Mitre+2Newsweek+2

Un gesto simbólico, no un cambio de calendario

Pese al impacto de la frase, no existe ningún decreto ni norma que modifique el calendario civil: legalmente, en Venezuela sigue siendo 2025 y el Año Nuevo comenzará el 1° de enero, como en el resto del mundo. Analistas consultados por medios internacionales remarcan que se trata de un gesto simbólico y propagandístico, parte de la estrategia comunicacional del chavismo para mantener la iniciativa en medio de la crisis política y económica. Radio Mitre+2NoticiasNQN+2

El anuncio también se leyó como una respuesta indirecta al ruido internacional generado por María Corina Machado. Mientras la opositora recibe apoyos y premios afuera del país, el Gobierno busca ocupar la escena interna con consignas fuertes y planes de largo plazo que muestren continuidad y control del rumbo político. Wikipedia+3El Colombiano+3Newsweek+3

Antecedente: cuando adelantó la Navidad

No es la primera vez que Maduro “mueve” fechas simbólicas. Semanas atrás, el mandatario ya había adelantado la Navidad al 1° de octubre, algo que también hizo en años anteriores. En aquella oportunidad lo justificó como una manera de defender “el derecho a la felicidad” y de instalar un clima festivo en momentos de tensión y dificultades económicas. El Colombiano+2Newsweek+2

Ese estilo, basado en decretar comienzos anticipados y celebrar fechas por adelantado, se repite ahora con el Año Nuevo. La diferencia es que esta vez la frase se encuadra dentro de un plan político concreto –el Plan 2026– y aparece atravesada por la presión internacional, las sanciones y el protagonismo de la oposición en foros externos. Newsweek+2El Colombiano+2

Al final, más allá del slogan de que “el 2026 ya empezó”, la vida cotidiana en Venezuela sigue marcada por la misma realidad: inflación, salarios bajos, migración y una crisis institucional que se prolonga desde hace años. El calendario oficial no cambió; lo que sí cambia, una vez más, es el relato con el que el Gobierno intenta presentar su propio futuro político.