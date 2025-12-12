viernes 12 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de diciembre de 2025 - 09:54
Mundo.

Nicolás Maduro "adelantó" el Año Nuevo y dijo que en Venezuela ya es 2026

En cadena oficial, Nicolás Maduro aseguró que “el año 2026 ya comenzó” en Venezuela al presentar su Plan 2026, pese a que el calendario sigue en 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image

En una nueva puesta en escena política, Nicolás Maduro afirmó que en Venezuela “el año 2026 ya comenzó”. La frase, pronunciada durante una reunión con su gabinete transmitida por la TV estatal, se escuchó mientras presentaba el llamado “Plan 2026”, su nueva hoja de ruta de gobierno. “El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero”, dijo el mandatario, generando sorpresa dentro y fuera del país.

Lee además
La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz. video
Mundo.

La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz
donald trump no descarto una intervencion militar en venezuela: que dijo
Política.

Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela: qué dijo

El mensaje llegó en un contexto cargado: tensiones crecientes con Estados Unidos, nuevas sanciones y la fuerte exposición internacional de la dirigente opositora María Corina Machado, que reapareció en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, un gesto que volvió a poner a la situación venezolana en la agenda global.

Nicolás Maduro
Nicol&aacute;s Maduro "adelant&oacute;" el A&ntilde;o Nuevo y dijo que en Venezuela ya es 2026

Nicolás Maduro "adelantó" el Año Nuevo y dijo que en Venezuela ya es 2026

Qué es el Plan 2026 y qué dijo Maduro

Al lanzar el Plan 2026, Maduro explicó que se trata de un conjunto de metas y medidas para “construir una patria pacífica y próspera”, con énfasis en defensa territorial y en una “batalla comunicacional” para enfrentar lo que definió como fake news. “Todo lo que hagamos ahorita va a permitir que, cuando amanezca el 1° de enero, hayamos avanzado en la construcción de la patria pacífica y próspera”, aseguró.

El presidente presentó el adelanto del año como una forma de acelerar ese plan: según su discurso, Venezuela ya estaría viviendo el calendario político de 2026, aunque todavía falten semanas para que termine 2025. El oficialismo lo difundió como un gesto de confianza hacia el futuro y un intento de mostrar que el Gobierno “se adelanta” a los desafíos que vienen. Radio Mitre+2Newsweek+2

Un gesto simbólico, no un cambio de calendario

Pese al impacto de la frase, no existe ningún decreto ni norma que modifique el calendario civil: legalmente, en Venezuela sigue siendo 2025 y el Año Nuevo comenzará el 1° de enero, como en el resto del mundo. Analistas consultados por medios internacionales remarcan que se trata de un gesto simbólico y propagandístico, parte de la estrategia comunicacional del chavismo para mantener la iniciativa en medio de la crisis política y económica. Radio Mitre+2NoticiasNQN+2

El anuncio también se leyó como una respuesta indirecta al ruido internacional generado por María Corina Machado. Mientras la opositora recibe apoyos y premios afuera del país, el Gobierno busca ocupar la escena interna con consignas fuertes y planes de largo plazo que muestren continuidad y control del rumbo político. Wikipedia+3El Colombiano+3Newsweek+3

Antecedente: cuando adelantó la Navidad

No es la primera vez que Maduro “mueve” fechas simbólicas. Semanas atrás, el mandatario ya había adelantado la Navidad al 1° de octubre, algo que también hizo en años anteriores. En aquella oportunidad lo justificó como una manera de defender “el derecho a la felicidad” y de instalar un clima festivo en momentos de tensión y dificultades económicas. El Colombiano+2Newsweek+2

Ese estilo, basado en decretar comienzos anticipados y celebrar fechas por adelantado, se repite ahora con el Año Nuevo. La diferencia es que esta vez la frase se encuadra dentro de un plan político concreto –el Plan 2026– y aparece atravesada por la presión internacional, las sanciones y el protagonismo de la oposición en foros externos. Newsweek+2El Colombiano+2

Al final, más allá del slogan de que “el 2026 ya empezó”, la vida cotidiana en Venezuela sigue marcada por la misma realidad: inflación, salarios bajos, migración y una crisis institucional que se prolonga desde hace años. El calendario oficial no cambió; lo que sí cambia, una vez más, es el relato con el que el Gobierno intenta presentar su propio futuro político.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La hija de María Corina Machado recibió el Nobel de la Paz

Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela: qué dijo

¿Qué es el portal 12/12 y por qué tenerlo en cuenta para cumplir tus objetivos?

¿Por qué se celebra el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe?

María Corina Machado en Oslo: "Necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los venezolanos"

Lo que se lee ahora
Día de la Virgen de Guadalupe.
Religión.

¿Por qué se celebra el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe?

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Dolor por la muerte de un cantante de cumbia.
Espectáculos.

Dolor por la muerte de un reconocido cantante de cumbia

Alerta amarilla en Jujuy.
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales
AHORA.

Confirmaron la fecha del aguinaldo 2025 en Jujuy: mirá cuándo cobran los estatales

Belén Bellone, la jujeña que llega al mejor hospital del mundo.
¡Felicidades!

Belén Bellone, la médica jujeña que llegó al mejor hospital del mundo

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel