Nicolás Maduro confirmó que no viaja a Argentina: los motivos. 

Según confirmaron desde el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro , presidente de ese país, no vendrá a la Argentina para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El gobierno venezolano confirmó a través de un comunicado que Nicolás Maduro no vendrá a la Argentina para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ya que hay “un plan de la derecha neofascista” para agredir al mandatario chavista”.

“Ante el escenario de planes extravagantes diseñados por extremistas de la derecha alienados a intereses externos a nuestra región, y con el fin de aportar al buen desarrollo y culminación exitosa de la Cumbre en cuestión, hemos tomado la decisión responsable de enviar al canciller de nuestro país”, agregaron en el comunicado, que se cierra con un agradecimiento a la invitación del presidente Alberto Fernández.

Hasta minutos antes del comunicado de la República Bolivariana, fuentes de la Casa Rosada dijeron que mantenían las expectativas sobre una llegada de último minuto de Maduro. “Lo que se suspendió es su bilateral esta tarde con Brasil, pero más allá de eso puede llegar en cualquier momento”, dijeron. Y ejemplificaron que incluso si el mandatario se toma un vuelo esta medianoche estaría en condiciones de llegar al encuentro.

No es la primera vez que Maduro confirma un viaje internacional y finalmente se baja. Lo hizo a comienzos de este mes, cuando comprometió su asistencia a la asunción de Lula, en Brasilia, el 1° de enero y finalmente no fue. De hecho, el propio Lula se enteró minutos antes de la llegada del avión venezolano a suelo brasileño que allí iba el ministro Jorge Rodríguez, en representación del chavismo, y no Maduro.

El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo en una entrevista al diario brasileño Folha de S. Paulo publicada el domingo que “Venezuela es parte de la Celac, y Maduro está más que invitado. Hasta donde sé, vendrá”.

Reunión cancelada entre Lula y Nicolás Maduro

La reunión prevista para este lunes entre el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el venezolano Nicolás Maduro en Buenos Aires fue retirada de la agenda del Jefe de Estado brasileño. La bilateral estaba prevista en la agenda oficial de Lula para las 16.

El encuentro entre Maduro y Lula, quien regresó al poder el 1 de enero para un tercer mandato, generaba expectativas luego del distanciamiento entre Caracas y Brasilia durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.

La semana pasada una comisión diplomática brasileña llegó a Venezuela para “normalizar las relaciones entre ambos países”, informó Brasilia, y trabajar en la reapertura de sus sedes consulares, cerradas desde 2020.