1 de enero de 2026 - 08:59
Culturas.

Por qué el 1 de enero marca el inicio del año en gran parte del mundo, pero no en todos los países

El comienzo del año no es una fecha universal. Aunque gran parte del planeta inicia el calendario el 1 de enero, existen regiones y culturas que siguen otros sistemas para marcar el inicio de un nuevo ciclo.

Por  Ramiro Menacho
La forma en que se organiza el tiempo no es uniforme a nivel global. Existen distintos calendarios que conviven en la actualidad y que determinan celebraciones, festividades y comienzos de año en momentos distintos.

El origen del 1 de enero como inicio del año

El 1 de enero se estableció como comienzo del año durante el Imperio Romano. En el año 45 a.C., Julio César impulsó el calendario juliano, que fijó esa fecha como inicio del nuevo ciclo anual. La elección estuvo vinculada al dios Jano, deidad romana asociada a los comienzos, los finales y las transiciones.

Siglos más tarde, en 1582, el calendario gregoriano —promovido por el papa Gregorio XIII— ajustó el sistema para corregir errores astronómicos del calendario juliano. Este nuevo calendario fue adoptado de manera gradual por la mayoría de los países del mundo y consolidó el 1 de enero como inicio oficial del año civil.

Países y culturas que no siguen el calendario gregoriano

A pesar de su uso extendido, no todas las culturas toman el 1 de enero como referencia principal. En varios países se utilizan calendarios tradicionales para establecer celebraciones propias.

Por ejemplo, el Año Nuevo chino se rige por el calendario lunar y cambia de fecha cada año, ubicándose entre fines de enero y febrero. En países como Irán y Afganistán, el Nowruz marca el inicio del año según el calendario persa y coincide con el equinoccio de primavera.

Año Nuevo Chino.

Año Nuevo Chino.

En el mundo islámico, el calendario lunar determina el inicio del año musulmán, que se desplaza cada año respecto al calendario gregoriano. En la India, distintas regiones celebran el Año Nuevo en fechas diversas, de acuerdo con tradiciones locales y sistemas solares o lunares.

Una fecha unificada por razones prácticas

La adopción global del 1 de enero responde principalmente a necesidades administrativas, comerciales y diplomáticas. Compartir una fecha común facilita el comercio internacional, la organización política y las relaciones entre países.

Aun así, muchas culturas mantienen sus propios calendarios tradicionales para celebraciones religiosas o culturales, lo que demuestra que el tiempo puede medirse de distintas maneras según la historia y las costumbres de cada sociedad.

Aunque no todos los pueblos comienzan el año el mismo día, el 1 de enero se convirtió en una referencia compartida a nivel mundial. Esta fecha funciona como un punto de encuentro simbólico que marca el inicio de un nuevo ciclo para gran parte de la humanidad, sin borrar la diversidad cultural que define a cada región del planeta.

