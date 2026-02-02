lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 11:03
Mundo.

¿Por qué se llama Luna de nieve y cuándo verla?

Se trata de la llamada Luna de Nieve, un evento que coincide con la fase que actualmente atraviesa nuestro satélite natural. ¿Cómo disfrutarlo?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Su denominación, “Luna de Nieve”, hace referencia a la temporada de nevadas.

Este domingo 1 de febrero se podrá disfrutar de un espectáculo astronómico: la Luna de Nieve. Este fenómeno, ligado a la fase actual de nuestro satélite, destaca por su luminosidad y es visible desde cualquier punto del planeta. En el hemisferio sur se podrá observar sin necesidad de telescopios ni binoculares.

Su denominación, “Luna de Nieve”, hace referencia a la temporada de nevadas, aunque en Argentina no se producen precipitaciones de ese tipo en febrero; el nombre se conserva por tradición en los calendarios lunares internacionales.

Luna de Nieve del 1 de febrero.

Qué es la Luna de Nieve

La Luna de Nieve es el nombre tradicional que recibe la luna llena de febrero en el hemisferio norte. Esta denominación proviene de las culturas indígenas de Norteamérica, que asociaban esta fase lunar con las intensas nevadas y la escasez de alimentos características del invierno en esas regiones.

En distintas tradiciones culturales, este mismo fenómeno lunar recibe nombres alternativos como Luna del Hambre o Luna del Lobo. Estas denominaciones reflejaban épocas de subsistencia y esfuerzo para las sociedades antiguas frente a la falta de provisiones. Otros apelativos, como Luna de la Tormenta o Luna del Oso, destacan la estrecha relación que mantenían estos pueblos entre los ritmos de la naturaleza y su vida diaria.

Este domingo 1 de febrero se podrá disfrutar de un espectáculo astronómico.

¿Cómo ver la Luna de Nieve?

El momento de mayor esplendor de este fenómeno lunar se dará el domingo 1 de febrero de 2026. De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional, la Luna llena alcanzará su punto máximo bajo la constelación de Leo a las 19:00 en horario argentino, equivalente a las 22:09 UTC.

En Argentina y en otros países sudamericanos, el satélite podrá apreciarse con claridad desde la noche anterior, el sábado 31 de enero. Aunque la visibilidad dependerá del clima, los lugares con poca contaminación lumínica —como áreas rurales, costas o sierras— ofrecen la experiencia más nítida y espectacular.

Sin embargo, en ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde espacios abiertos y sin obstáculos visuales.

La Luna de Nieve es el nombre tradicional que recibe la luna llena de febrero en el hemisferio norte.

Características astronómicas de la Luna de Nieve

La Luna de Nieve 2026 se distingue por un brillo particularmente intenso, resultado de la interacción entre factores atmosféricos y la posición orbital del satélite. Según la NASA, la claridad del aire invernal y la prolongación de las noches en el hemisferio norte potencian su visibilidad, aunque este fulgor notable no altera su tamaño real.

Este fenómeno se produce únicamente por una configuración particular entre la Tierra, la Luna y el Sol, que ocurre en momentos puntuales.

Durante esta etapa, la Luna muestra un disco grande y predominante, ofreciendo una de las noches más luminosas del año, ideal para fotografía.

Aunque binoculares o telescopios sencillos permiten ver con mayor detalle cráteres y mares, basta con observarla a simple vista para disfrutar del espectáculo. El ciclo lunar de febrero continúa con el cuarto menguante el día 9, la luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24.

