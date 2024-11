¿Qué pasó con Magis TV?

El estudio no solo se centró en la suspensión de Magis TV , sino también en desarticular redes de distribución de dispositivos " TV Boxes ", los cuales ya incluían la aplicación ilícita. Estas redes operaban en regiones como Buenos Aires y Misiones , donde las autoridades han llevado a cabo múltiples incursos y arrestos .

"Lo que se logró es una orden judicial inédita", destacó Musso, en referencia a la exigencia de que Google desinstale la aplicación en dispositivos que operan en Argentina.

Esta medida legal supone un golpe contundente para la piratería en Latinoamérica, dado que Magis TV acumulaba más de 55 millones de visitas en los últimos seis meses en naciones como Argentina, Brasil y México. Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, resaltó que "la operación no solo ha sido clave en Argentina, sino que también marca un hito internacional en la lucha contra el fraude de contenidos audiovisuales".

La Justicia argentina bloquea Magis TV, una de las mayores redes de piratería en línea.

Cuáles son los peligros de usar Magis TV

Al tratarse de una aplicación ilegal, no está disponible en las tiendas oficiales convencionales. En su lugar, se puede descargar desde sitios no regulados, donde la seguridad no se prioriza.

Al intentar instalarla en un dispositivo, sorprende la cantidad excesiva de permisos que solicita, muchos de los cuales – como acceder a la cámara, ubicación, contactos y archivos – son innecesarios para una app de transmisión. Además de carecer de garantías sobre los servicios ofrecidos, es fácil terminar infectado por malware.