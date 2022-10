Quieren prohibir la propaganda homosexual en Rusia: los motivos. 

La iniciativa legal, que recibió el apoyo de los cinco partidos políticos representados en la cámara baja del Parlamento, podría ser tramitada el 27 de octubre, según adelantaron los diputados. Además, las enmiendas pretenden introducir un mecanismo que restringe el acceso de los niños a la información homosexual en servicios de pago.

Las multas por propaganda homosexual pueden ascender hasta los 5 millones de rublos (más de 80.000 dólares).

La prohibición fue respaldada por el regulador de los medios de comunicación, Roskomnadzor, quien ya eliminó o bloqueó más de 7.200 sitios web, ya que le otorga nuevos instrumentos para perseguir a los que se benefician de dicha propaganda y que están ahora protegidos por la ley.

Andréi Lípov, jefe del regulador, dijo que “hay que entender que cada contenido es una bomba. Hay que introducir la prohibición de la propaganda de las desviaciones sexuales entre individuos de cualquier edad, no sólo entre niños ya que son justo los adultos los que contribuyen a formar los principios vitales y morales de las nuevas generaciones”.

Los adversarios de la prohibición consideran que equipara la propaganda homosexual con la pornografía, los comportamientos extremistas y la promoción del suicidio.

Frente a las críticas de represión de las minorías sexuales, el jefe del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Valeri Fadéev, negó que el proyecto de ley limite la libertad de expresión en el país.

Las series y películas que buscan prohibir en Rusia

Entre los programas apuntados por los funcionarios como“herramientas de guerra híbrida” destinados a dañar la “sociedad” rusa y a alejar “a nuestros hijos” de los “valores tradicionales” se encuentran el programa infantil de origen británico Peppa Pig, la película lanzada en 2017 “Llámame por tu nombre” (”Call me by your name”) y la serie animada “South Park”.

“La película y el libro Call me by your name tiene más de 20 grupos de fans en [la red social] Vkontakte. Es una historia de amor entre un niño y un hombre. El dibujo animado South Park... En él aparece un chef de escuela que es pedófilo”, pronunció en un discurso en Moscú el diputado ruso Khinshtein.

Por su parte, los diputados negaron que la prohibición pueda afectar a la publicación de clásicos de la literatura como Lolita, de Vladímir Nabókov, después de que varias editoriales hayan manifestado su preocupación al respecto.