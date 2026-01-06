Rosca de Reyes: cuál es su origen y el significado de esta histórica tradición

El padre José de Jesús Aguilar Valdés , quien se desempeña como subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de México , detalló el origen de la costumbre de compartir la Rosca de Reyes , un postre típico asociado a la celebración de la Epifanía del Señor , que se conmemora todos los 6 de enero .

En esa fecha, según relata el Evangelio , se recuerda la llegada de los tres Reyes Magos , quienes acudieron a adorar al Niño Jesús y le entregaron presentes .

El padre Aguilar señaló, en un video difundido a través de su canal de YouTube , que la tradición de la Rosca tiene sus raíces en el continente europeo , donde distintos tipos de tortas y dulces han sido habituales durante las celebraciones de Navidad . Como ejemplo mencionó el panettone en Italia , así como preparaciones similares presentes en países como Francia , Bélgica y España .

Como caso ilustrativo, relató que en Francia , durante el siglo XVI , se popularizó la práctica de consumir una torta de forma octogonal que llevaba en su interior una semilla o una almendra . Sin embargo, cuando se estableció que quien encontraba ese elemento debía asumir un compromiso u organizar una celebración , muchas personas comenzaron a tragárselo en secreto para evitar esa obligación, según detalló.

“Esto hizo que se cambiara la semilla por algún otro objeto no comestible”, agregó. “Así se escondieron dentro del pan anillos e incluso pequeñas imágenes de porcelana del Niño Dios. En España se le dio al pan la forma de una corona que se ofrece al Niño Dios reconociéndolo como rey de Reyes. Los fragmentos multicolores de fruta cristalizada representan las joyas”, narró el sacerdote mexicano.

El presbítero puntualizó que “la rosca fue redonda en sus inicios pero por el gran número de invitados se tuvo que hacer más grande y el espacio de los hornos pasteleros modificó su forma y la convirtió en una corona oval”.

Cómo se originó la tradición de la Rosca de Reyes.

Entonces “los misioneros que llegaron incorporaron la rosca en la celebración del 6 de enero. La figurita del Niño escondido recibió un nuevo significado recordando que María y José escondieron al Niño Jesús para salvarlo de la matanza de inocentes ordenada por el rey Herodes”.

“La tradición afirma que quien encuentra al Niño Dios tiene un gran corazón y una gran generosidad y, por lo tanto, debe ofrecer la típica tamalada (tamales) el Día de la Candelaria”, agregó el P. Aguilar.