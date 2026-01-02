viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 15:50
Industria.

Según un informe, este 2026 los Reyes Magos traerán los juguetes desde China

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó sobre una baja en las ventas en Navidad, un incremento masivo de productos importados en el mercado y cambios sociales que hacen peligrar la estabilidad de la industria.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
juguetes (3)

A pocos días de conmemorarse el día de Reyes Magos, donde la tradición popular invita a realizar regalos a los niños de la familia, fue difundido el último informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), con datos que sorprenden desde el punto de vista comercial y la conducta de consumo debido a los cambios sociales de los últimos años.

Si bien en Navidad, fecha donde también se acostumbra hacer regalos a los niños, las ventas cayeron un 6.9 % en relación al 2024, existe confianza desde la CAIJ que para este 6 de enero el panorama pueda mejorar.

China el principal importador

En relación al mercado en el rubro del juguete, del informe se desprende que existe un “ingreso extraordinario de exportaciones” que entre enero y octubre alcanzaron cifras muy altas. Según Matías Furió presidente de la cámara: “En un año pasamos de 199 a 530 importadores de juguetes, de 9 millones a 17,5 millones de kilos importados y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes.”

Este año, 530 empresas importaron juguetes (331 más que en 2024), lo que muestra un ingreso masivo de nuevos operadores. El 52% del volumen corresponde a productos de menos de 3 dólares por kilo, lo que confirma una avalancha de artículos de muy bajo costo, muchos de ellos subvaluados o declarados por debajo de su valor real.

Además, Furió enfatizó: “A pesar de la alineación con occidente, China representa casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años.” Otras fuentes consultadas afirman que frente a un histórico 50/50, este 2025 el 70% de las ventas en navidad fueron productos importados, y en algunos lugares llegó hasta el 80% y que la tendencia continuará este año.

2023 (40).jpg
&nbsp;Cada a&ntilde;o, el 6 de enero llegan los Reyes Magos a las casas.

Cada año, el 6 de enero llegan los Reyes Magos a las casas.

Cómo compraron juguetes los Argentinos en navidad

Sobre el comportamiento en el consumo, las personas gastaron entre 19 mil y 45 mil pesos en promedio, liderando las ventas los productos de bajo y mediano precio.

El 95% de las compras se hicieron desde medios virtuales, el 85% con tarjeta de crédito, con uso de efectivo prácticamente nulo. El e-commerce crece, pero aún representa sólo el 25% de las ventas y plantea desafíos logísticos, financieros y de promoción digital que dificultan su aprovechamiento pleno por parte de las PyMEs.

Al mismo tiempo, se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando, en un contexto de transición normativa en materia de seguridad del juguete que genera incertidumbre tanto para el sector como para las familias.

Aspectos culturales y demográficos que inciden en la crisis del juguete

Además del crecimiento en las importaciones como una de las razones de la crisis que atraviesa el sector, señalado como “uno los momentos más delicados de las últimas décadas”, el informe da cuenta de otras: cambios demográficos profundos, cambios culturales en la forma de jugar y una coyuntura económica y comercial que impacta simultáneamente a la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista.

En relación a las transformaciones demográficas, comparado al 2015, la tasa de fecundidad descendió de 2,4 a 1,4 hijos, lo que representa una caída del 42%, reduciendo estructuralmente la población infantil y la demanda potencial de juguetes. En paralelo, la creciente exposición a pantallas y dispositivos digitales desde edades cada vez más tempranas compite con el juego físico, creativo y social, desplazando tiempo e interés por el juguete tradicional.

