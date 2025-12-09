Las ventas minoristas pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en noviembre una caída del 4,1% interanual a precios constantes, según el último relevamiento del sector.

En la comparación mensual desestacionalizada, el retroceso fue aún mayor : -9,1%, reflejando un consumo debilitado en el tramo final del año. Aun así, el acumulado de 2024 continúa en terreno positivo, con un incremento del 3,4%.

Al evaluar el clima económico, los comerciantes mostraron una percepción mayormente estable respecto al año pasado: el 54,2% de los encuestados consideró que su situación se mantiene sin cambios. Sin embargo, creció la proporción de quienes advierten un deterioro: el 37% reportó un empeoramiento, cuatro puntos por encima de octubre, lo que revierte parcialmente la mejora que se había observado el mes previo.

Pese al presente desafiante, las expectativas para 2025 muestran un sesgo optimista. Un 48,6% de los empresarios proyecta una mejora en su actividad, mientras que el 43,7% cree que la situación permanecerá estable.

Solo un 7,7% anticipa un escenario más negativo. No obstante, este optimismo no se traduce en decisiones concretas de inversión: el 60,1% considera que el contexto actual es desfavorable para realizar desembolsos, frente a un 14,6% que lo ve oportuno.

Las ventas minoristas por rubro

El análisis por rubros evidencia un comportamiento heterogéneo pero mayoritariamente contractivo. Seis de las siete categorías relevadas finalizaron noviembre en baja: Perfumería (-17%), Bazar y decoración (-9,7%) y Alimentos y bebidas (-5,9%) encabezaron los retrocesos. La única excepción fue Farmacia, que mostró un crecimiento interanual del 1,8%.

El cierre de noviembre confirma un escenario de consumo dual, marcado por la restricción presupuestaria de los hogares y el agotamiento de los límites de financiación. Mientras los bienes esenciales sostienen su demanda, los consumos postergables continúan en descenso, profundizando la brecha entre categorías básicas y no prioritarias.

El sector comercial atravesó el mes bajo una lógica de transición, con elevada cautela operativa y decisiones de inversión frenadas ante la incertidumbre sobre costos, precios y competencia.

Alimentos y bebidas se desplomó 20,9% en la comparación interanual. Las ventas minoristas pymes en Argentina (Foto ilustrativa)

Sin embargo, el dato distintivo del informe es el desacople entre la coyuntura y las expectativas: aún con márgenes deteriorados y ventas en baja, la mayoría de las pymes confía en un reordenamiento económico en 2025 que permita reactivar la demanda y recomponer la actividad.