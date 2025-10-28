Se conocieron las primeras imágenes de Jamaica tras ser impactado por el huracán Melissa

En la mañana de este martes , Jamaica se despertó bajo la amenaza directa del huracán Melissa , que, según alertó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) , podría transformarse en la tormenta más devastadora que haya azotado la isla caribeña en lo que va del siglo .

De acuerdo con los pronósticos de los expertos en clima , el ojo del fenómeno podría impactar tierra firme después del mediodía , hora local, mientras la población sigue con extrema preocupación el avance del sistema .

Las autoridades meteorológicas emitieron una advertencia contundente : vientos sostenidos que podrían superar los 300 kilómetros por hora , olas de tormenta de hasta cuatro metros y precipitaciones tan intensas que duplicarían el promedio histórico de toda la temporada de lluvias .

Las autoridades de Jamaica ordenan evacuaciones obligatorias en zonas vulnerables como Port Royal ante la llegada del huracán.

Desde Ginebra , Anne-Claire Fontan , especialista en ciclones tropicales de la OMM , subrayó en rueda de prensa que Melissa se perfila como “sin duda la tormenta del siglo” para Jamaica . Las autoridades han impuesto evacuaciones obligatorias en las zonas más expuestas , incluida la emblemática ciudad de Port Royal .

Antes de su llegada, los vientos de Melissa causaron árboles caídos, deslizamientos y cortes de electricidad.

Aun así, muchos residentes decidieron permanecer en sus hogares a pesar de las indicaciones oficiales. Colin Bogle, asesor de Mercy Corps, señaló que la mezcla de miedo, preocupación por pérdidas materiales y las incomodidades de los refugios motivó a gran parte de la población a quedarse en casa: “Muchos nunca han vivido algo así, y la incertidumbre es aterradora”, comentó.

Evacuaciones y decisiones difíciles para los residentes

Con el huracán acercándose, Kingston luce prácticamente desierta: negocios cerrados, calles vacías y apenas algunos transeúntes circulando. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), en las primeras horas de la jornada, Melissa se encontraba apenas a 90 kilómetros al sur-sureste de Negril, desplazándose lentamente hacia el norte-noreste, lo que prolonga la espera y aumenta la tensión entre la población.

Los vientos sostenidos alcanzan los 280 km/h, y las previsiones anticipan daños graves en la infraestructura a lo largo de la franja donde impactará el huracán. Según el NHC, “es posible que se produzca un fallo estructural total cerca de la trayectoria del centro de Melissa”.

Incluso antes de que el núcleo de la tormenta toque tierra, Jamaica ya registra árboles derribados, deslizamientos de tierra y cortes de electricidad generalizados. Más de 800 refugios han sido abiertos en todo el territorio, y la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) estima que hasta 1,5 millones de personas podrían sufrir impactos directos. “Hoy será un día muy difícil para decenas de miles, si no millones, de personas en Jamaica”, advirtió Necephor Mghendi, jefe regional de la FICR, desde Trinidad y Tobago.

Más de 800 refugios han sido habilitados en Jamaica, donde hasta 1,5 millones de personas podrían verse afectadas por Melissa.

Infraestructura y servicios en alerta máxima

El sistema de salud y los servicios esenciales enfrentan la emergencia con recursos limitados. El ministro de Salud, Christopher Tufton, indicó que algunos hospitales han trasladado pacientes a pisos superiores para prevenir riesgos por inundaciones. Por su parte, Matthew Samuda, titular de Agua y Medio Ambiente, recomendó a la población acumular agua potable y administrarla con cuidado.

Huracán Melissa

La furia de este ciclón ya está sobre Jamaica. No solo la imagen, sino el ruido estremecedor resulta sobrecogedor, impresionante.

Uno que ha vivido decenas de ciclones, desde Inés en 1966 hasta María en el 2017, no deja de impactar lo que le ocurre a Jamaica.… pic.twitter.com/ORYDzyYrEr — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) October 28, 2025

Los relatos individuales evidencian la tensión que se vive en las horas previas al paso del huracán. Roy Brown, vecino de Port Royal, explicó a la AFP por qué decidió quedarse: “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”. De manera similar, la pescadora Jennifer Ramdial optó por no trasladarse, preocupada por las condiciones en los refugios habilitados.

Mientras tanto, el primer ministro Andrew Holness enfatizó la seriedad de la situación, recordando que “no hay infraestructura en la región que pueda soportar un huracán de categoría 5” y advirtió sobre el desafío que implicará la fase de recuperación.

Ayuda humanitaria y alcance regional del huracán

Organismos de ayuda internacional y agencias humanitarias esperan el momento adecuado para desplegar operaciones de asistencia tan pronto como las condiciones lo permitan. Mientras tanto, el huracán Melissa continúa su avance hacia Jamaica y las autoridades renuevan las advertencias para que la población busque refugio seguro.

La tormenta no solo amenaza a Jamaica: en Cuba ya se ha iniciado la evacuación de más de 600.000 personas y se declaró “fase de alarma” en la región oriental del país. Hasta ahora, Melissa ha provocado al menos siete fallecimientos confirmados en el Caribe y sigue representando un peligro para comunidades de Haití, República Dominicana, y próximamente para Cuba y las Bahamas.

El huracán Melissa, de categoría 5, comenzó a azotar Jamaica con vientos de más de 280 km/h, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas que ya provocaron graves inundaciones. La ONU lo calificó como la "tormenta del siglo" para el Caribe.



Las autoridades jamaicanas… pic.twitter.com/ZR5PWvx8hq — Radar Austral (@RadarAustral_) October 28, 2025



Las autoridades jamaicanas… pic.twitter.com/ZR5PWvx8hq — Radar Austral (@RadarAustral_) October 28, 2025

Expertos en meteorología, como Evan Thompson, intentan transmitir tranquilidad a la población: “Lo superaremos juntos”, afirmó, intentando mantener la calma entre los jamaiquinos. Con la llegada del mediodía, Jamaica continúa en estado de alerta máxima. El futuro de la isla, su población y sus infraestructuras depende ahora de la resistencia y la esperanza frente a una tormenta histórica que aún no ha alcanzado su punto máximo.