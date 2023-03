Se quiso tatuar "Propiedad de Víctor" y la tatuadora se negó

Leidy Mora compartió una experiencia que tuvo en su cuenta de TikTok, @leidymora_666, donde explicó cómo se negó a hacer un tatuaje por cuestiones de ética: “Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, si sororidad, ética o simplemente que no quiero ser parte de estas cosas”, arrancó diciendo Leidy Mora. Más allá de que indicó que en sus años de tatuadora ha realizado trabajos con nombres de parejas, luego se arrepintió. A su vez, también compartió el pedido de cotización de la joven.

A su vez, la joven aportó quelo quería en la zona del cuello y de 5x5 cm. “¿Por qué alguien se quiere tatuar ‘PROPIEDAD’?, exclamó la mujer envuelta en indignación. “Tú no eres un objeto; no eres una cosa. m, parece re triste. Sé que otro tatuador lo va a hacer, yo no. En mis diez años de tatuadora lo que más hago son nombres y fechas de ex, pero en mi vida alguien se había querido tatuar ‘propiedad’”, añadió más enojada aún.

“Hola, esperamos que estés bien. Qué pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes ya que atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar”, fue lo que recibió como respuesta desde el estudio de tatuajes, todavía sin poder creer la cotización que les pidieron.

“Soy tatuadora y me ha tocado tapar tantos tatuajes así”, “Ojalá que el haberle negado el tatuaje le haga pensarlo mejor”, “Yo estoy en contra de los tatuajes de pareja y menos con uno diciendo ‘propiedad’”, “Yo vi uno similar en un chico. Se lo hizo para que la chica no lo dejara (ella lo condicionó) y sin embargo lo engañó con otro”, “Es libre de tatuarse lo que quiera. Al fin y al cabo se puede tapar o borrar”, “Se supone que ahí estás discriminando por no hacer el tatoo", “Es decisión de cada uno lo que quiera tatuarse. Imagina soy ateo y me dijera ‘quiero un Cristo’, fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo de la publicación.