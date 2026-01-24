sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 10:56
Taiwan.

Se suspendió la escalada de Alex Honnold al rascacielos por lluvia: era en vivo

El escalador Alex Honnold anunció que debido a las condiciones en Taiwán, no podrá escalar. El desafío era subir sin cuerdas el rascacielos Taipei 101 y la plataforma Netflix lo transmitía en vivo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alex Honnold y un nuevo desafío impactante.

Alex Honnold y un nuevo desafío impactante.

Este sábado 24 de enero, el escalador estadounidense Alex Honnold, reconocido mundialmente por sus ascensos sin cuerda, tenía planeado escalar el rascacielos Taipei 101, de más de 500 metros de altura y 101 pisos, sin ningún tipo de sujeción ni equipo de seguridad tradicional, pero fue suspendido por las condiciones del tiempo.

Un hecho sin precedentes

La hazaña, que será seguramente reprogramada, forma parte del evento especial “skyscraper live”, que Netflix transmitirá en vivo y en directo para una audiencia global. La plataforma de streaming preparó la infraestructura para seguir cada movimiento de Honnold en tiempo real, con ciertos mecanismos de seguridad como un retraso de emisión de varios segundos para poder interrumpir la señal en caso de accidente.

Si bien este tipo de escalada (conocida como free solo) es su especialidad, nunca antes había enfrentado una estructura artificial de vidrio, acero y hormigón con estas características, lo que convierte el desafío en algo tanto técnico como psicológico.

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold, nacido en 1985 en Sacramento, California, es uno de los escaladores más conocidos del mundo gracias a su dominio del free solo, la modalidad de escalada en la que se asciende sin cuerdas ni arneses.

Su fama internacional explotó en 2017 cuando se convirtió en el primer hombre en escalar el mítico El Capitan en Yosemite (Estados Unidos) sin protección alguna, un monolito de roca de casi 900 metros que había sido considerado durante décadas uno de los mayores retos del alpinismo. La proeza quedó documentada en el film “Free Solo”, que luego ganó el Oscar al mejor documental y lo consagró como una figura icónica del deporte extremo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatGeoTravel/status/1047169461680332800&partner=&hide_thread=false

Además de sus récords en roca, Honnold también ha protagonizado series y documentales sobre escalada y aventuras, y ha diversificado sus actividades fuera de los muros. Es coautor de su propia autobiografía, impulsa proyectos ambientales a través de la Honnold Foundation y combina su carrera con su vida familiar.

Esta nueva expedición y de las más difíciles de su trayectoria será en el Taipei 101, ubicado en Taiwán, uno de los rascacielos más altos del mundo y representa un reto distinto al de las paredes naturales por su superficie lisa y estructura urbana.

El escalador espera hacerlo pronto

Alex compartió en su cuenta de X un video contando por qué se suspendía, agradeció el apoyo de la gente y espera que mejore el tiempo para poder cumplir su desafío.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlexHonnold/status/2014892176153706789&partner=&hide_thread=false

