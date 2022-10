Según Harvard, cuáles son las 5 herramientas esenciales para el éxito. 

Todo esto te ayudará para no estresarte ante la cantidad de tareas pendientes, saber por dónde empezar y trabajar sin tener que pensar en cómo gestionar los diferentes proyectos, porque eso ya estará planeado. Además, tendrás la tranquilidad de que no te olvidas nada.

Enfocarse. Mantenerse enfocado y concentrado en lo que se está haciendo es vital para sacar el trabajo adelante y seguir la planificación. Para ello es necesario ir revisando periódicamente cuál es el objetivo que quieres alcanzar y cómo vas a llegar a él.

Consejos Mantenerse enfocado y concentrado en lo que se está haciendo es vital para sacar el trabajo adelante. Twitter

Autocontrol. La capacidad de autocontrol es muy valiosa. Hará que no pierdas los papeles ni tires la toalla cuando las cosas vayan mal. Igualmente, te ayudará a gestionar tus emociones y situaciones de estrés.

Una buena idea es implementar, además, técnicas de meditación que te ayudarán a controlar el estrés, siempre sin dejar de escucharte a vos mismo.

Conciencia. En cuanto a esta herramienta, el estudio de Harvard se refiere a tener conciencia sobre lo que ocurre y estar bien informado, entendiendo tu papel en cada punto de un proyecto, equipo o empresa.

Debes tener también conciencia sobre lo que sos capaz de hacer y lo que no podes abarcar ni controlar. Esto hará que seas más eficiente y administres mejor tu tiempo.

Flexibilidad. El mundo es cambiante y por ello debes estar preparado y poder afrontar con facilidad los cambios que se puedan suceder. Abríte a cambiar de opinión, entiende que nada es para siempre. Ser flexible te ayudará a tener una mejor respuesta ante este tipo de situaciones, pudiendo replantear tus planes y adaptándote a nuevas circunstancias.

Consejos de Harvard para ser más inteligentes

En su libro Make it stick: The Science of Successful Learning (‘La ciencia del aprendizaje exitoso’), los profesionales Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel de la prestigiosa universidad norteamericana dan recomendaciones para mejorar la capacidad cerebral, la agilidad, la memoria y como consecuencia de estas, ser más inteligente.

Entrenar el cerebro es como ir al gimnasio, se trabaja como si fuese un músculo que hay que entrenar diariamente. Para eso, la mente se debe acostumbrar a adquirir nuevos conocimientos o habilidades, de esta manera se estimulan las neuronas y la comunicación que hay entre ellas.

Escuchar palabras en voz alta hace más probable que se recuerden y especialmente funciona cuando toca aprender algo nuevo. Si se conoce a alguien nuevo y uno pronuncia su nombre varias veces en la primera conversación que mantienen, seguramente se le pueda vincular su cara con su nombre más fácilmente.

Hacer actividades tan simples como agarrar una pelota o un utensilio con la mano contraria a la dominante sirve para que la mente tenga que hacer diferentes conexiones neuronales y se agilice así el funcionamiento cerebral.

Cuanto más vinculados estén los estímulos entre sí, mayor poder de relacionamiento cognitivo se adquiere. Conectar información nueva con la pasada, que sea importante para que uno tenga mejor capacidad de análisis e integración de conceptos.