Seúl: un hombre de 70 años atropelló a una multitud en un mercado y hay 13 heridos. 

El accidente ocurrió a las 15.50 hora local en el mercado de Mokdong Kkaebi , en el suroeste de Seúl, informó la agencia de noticias Yonhap. La Policía no informó de ninguna muerte hasta el momento.

El conductor, de unos 70 años y que no resultó herido de gravedad en el accidente, está actualmente bajo investigación policial, indicó la agencia. Añadió que no se hallaron evidencias de consumo de alcohol en quien conducía y que además del conductor no había más pasajeros en el coche.