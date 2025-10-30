Tres argentinos murieron en Ucrania tras un ataque con drones rusos

Tres combatientes argentinos que integraban las filas del ejército ucraniano murieron luego de un ataque con drones rusos en la región de Sumy , al noreste de Ucrania . El hecho ocurrió en plena línea del frente, conocida como “línea cero” , uno de los puntos más críticos del conflicto que se mantiene desde 2022.

Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo , de 53 años y conocido por su alias “Rogy”; Ariel Achor , de 25, apodado “Merlo”; y Mariano Franco , de 47, identificado como “Sisu”. Los tres habían llegado al país europeo a mediados de septiembre y se encontraban en su primera misión de combate directo.

Según medios internacionales, la unidad de asalto en la que participaban los argentinos había completado una operación militar y se retiraba del campo de batalla junto a dos prisioneros rusos. En ese momento, las tropas rusas detectaron el movimiento y lanzaron una ofensiva con drones explosivos .

Uno de los soldados argentinos pisó una mina durante la retirada y murió de inmediato. Luego, los drones alcanzaron al resto del grupo, provocando un alto número de víctimas. Además de los tres argentinos, falleció un combatiente colombiano, mientras que otros dos argentinos resultaron heridos por las esquirlas.

Argentinos Argentinos muertos en Ucrania.

Argentinos en la guerra de Ucrania

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, decenas de extranjeros se unieron a las fuerzas armadas ucranianas, entre ellos varios latinoamericanos. Los tres fallecidos pertenecían a una unidad especial de asalto del ejército de Ucrania que se enfrenta directamente al ejército ruso en el terreno.

En julio de este año, otro argentino, Emmanuel “Coca” Vilte, de 39 años, murió durante un ataque similar con drones en el este del país. Vilte había viajado a Ucrania en 2022 para sumarse a la contraofensiva impulsada por Kiev, que logró recuperar zonas estratégicas como Járkov y Jersón.

Sin cifras oficiales sobre bajas argentinas

Hasta el momento, no existen datos oficiales sobre la cantidad de ciudadanos argentinos fallecidos en el conflicto. Sin embargo, fuentes vinculadas a las unidades internacionales que combaten en Ucrania aseguran que no son los únicos compatriotas muertos desde el inicio de la guerra.

El gobierno argentino no ha confirmado ni desmentido la información, ya que la participación de ciudadanos nacionales en conflictos extranjeros ocurre de manera voluntaria y fuera del control del Estado.