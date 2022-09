Un grupo de delfines salvó a un nadador amenazado por un tiburón. 

El nadador agregó que en ese momento no perdió la calma y no dejó que el miedo se apoderara de él. “Intenté no asustarme, ya que tenía el objetivo de seguir nadando”, mencionó en su canal de YouTube.

En ese momento, una manada de delfines comenzó a formar un círculo a su alrededor con la intención de protegerlo de la amenaza. Gracias al anillo protector, el tiburón se alejó de la escena. Walker manifestó que “me gustaría pensar que me estaban protegiendo y guiando a casa”.

Alerta La forma en la que los delfines se defienden de los tiburones es formando manadas y acosando al depredador hasta alejarlo. Twitter

Luego de que el tiburón se marchara, el nadador comentó que los minutos compartidos con los delfines fueron realmente fantásticos. Si bien no se puede corroborar si realmente intentaban socorrerlo, Adam destaca que fue una experiencia increíble.

La defensa de los delfines ante la aparición de tiburones

Al parecer, la forma en la que los delfines se defienden de los tiburones es formando manadas y acosando al depredador hasta alejarlo. Esto mismo es lo que hicieron con Adam y, siendo o no su objetivo, lograron ahuyentar al tiburón.

Aunque el nadador claramente vivió unos momentos muy tensos, lo cierto es que no es la primera vez que se encontraba de cara con un tiburón en el agua y, en estas ocasiones, lo mejor es no entrar en pánico y hacer como si no pasara nada.