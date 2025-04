Un helicóptero perdió el control y cayó a un río en Nueva York: hay 6 muertos

Comercio. "No más carne desde Argentina", afirmó la secretaria de Agricultura de Trump

En respuesta al accidente, múltiples embarcaciones acudieron al área, incluyendo un helicóptero policial. La Fire Department of New York (FDNY) confirmó que se encuentra gestionando la situación. No se han dado detalles sobre las posibles causas del siniestro, y la investigación continúa abierta.

El área cercana al Water’s Soul sculpture, punto de referencia de la ciudad, se vio afectada por el incidente. Se reportaron retrasos en el tráfico y la presencia de vehículos de emergencia. Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre el estado de las personas involucradas en el accidente.