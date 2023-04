Un lavarropas explotó en una lavandería y un hombre se salvó de milagro

Solo unos segundos después, se produce un hecho impensado: el lavarropas más cercano a la entrada se abre de manera brusca, arrojando ropa al suelo antes de explotar y generar una llamarada que alcanzó la puerta por la que había salido el hombre.

image.png

La explosión del lavarropas generó graves consecuencias para la lavandería. El frente del local resultó completamente destruido, ya que tanto la puerta de vidrio como el ventanal estallaron a causa del impacto. Además, diversos objetos tanto en el interior como en el exterior del local fueron arrastrados por la onda expansiva, incluyendo pedazos del techo que se desprendieron.

Fuentes del servicio de extinción de incendios de La Coruña afirmaron en declaraciones al medio anteriormente mencionado que el origen del incidente se debió a un recargador de mecheros que un cliente había dejado dentro de uno de los lavarropas. Este objeto generó una chispa que desató la explosión.

Más allá de la magnitud del estallido, los portavoces han indicado que la estructura del edificio no resultó dañada. Los bomberos solamente tuvieron que retirar algunas estructuras del local que presentaban riesgo de desprendimiento. Además, afirmaron que no hubo heridos debido a que no había ninguna persona en la lavandería en el momento de la explosión, ya que el cliente que se ve en las cámaras de seguridad había abandonado el lugar.