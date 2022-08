Zelenski le envió un mensaje a Rusia, a 6 meses del inicio de la guerra

Moscú ocupa cerca del 22% del suelo ucraniano, incluida la provincia de Crimea, anexada por el Gobierno de Putin en 2014.

"Llevamos seis meses aguantando. Es duro, pero hemos apretado los puños y estamos luchando por nuestro destino (…) Para nosotros, Ucrania es Ucrania entera. Las 25 regiones, sin concesiones ni compromisos", destacó.

Zelenski habló puntualmente de volver a tomar toda la región del Donbass, en el este del país y en manos de los separatistas, así como Crimea, la estratégica región portuaria en el sur con salida al Mar Negro y que le ha brindado la posibilidad a Moscú de tener un mayor control en el suministro de gas.

“Esta bandera debe izarse en todos los lugares donde tiene derecho a estar. En Donbass, en Crimea. El enemigo pensó que lo recibiríamos con flores y champán, pero en su lugar recibió coronas de flores y cócteles molotov. Esperaron una ovación pero hubo explosiones. El ocupante creía que desfilaría por el centro de nuestra capital. Puede presenciar este 'desfile' hoy en la calle Khreshchatyk. La prueba de que el equipo enemigo solo puede aparecer en el centro de Kiev con este aspecto: quemado y destruido", expresó respecto a los tanques rusos y artillería móvil destruidos, exhibidos en la capital desde el fin de semana.

A su vez, el jefe de Estado desechó de forma pública la solución del conflicto por medio de conversaciones de paz, un proceso que se dio en los primeros meses de la guerra, pero que resultó infructuoso.

"¿Qué es para nosotros el fin de la guerra? Solíamos decir: la paz. Ahora decimos: la victoria. No vamos a intentar llevarnos bien con los terroristas", resaltó.

Para el presidente, Ucrania “renació” tras la invasión rusa. "Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero, a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, ni gritó ni se asustó. Una que no huyó. No se rindió. Y no se olvidó”, subrayó.

“Esto no es una guerra. Es la destrucción del pueblo ucraniano”, destacó.

En 2021, una gran cantidad de personas acudieron a Kiev para estar presentes en un desfile militar que marcaba el 30 aniversario de la independencia ucraniana. Un marco que significó un fuerte contraste si se lo compara con este miércoles, donde solo hubo un pequeño número de residentes reunidos en la plaza central de la capital.

Las autoridades decidieron prohibir las reuniones a gran escala hasta el jueves 25 de agosto, por mierdo a que el feriado nacional sea centro de mayores ataques con misiles rusos.

“No puedo dormir por la noche por lo que veo y escucho sobre lo que se está haciendo en Ucrania (…) Esto no es una guerra. Es la destrucción del pueblo ucraniano”, aseguró una mujer identificada como Tetyana.

En la víspera, Zelenski invitó a la población a estar atenta a una mayor intensificación de los ataques rusos tanto en el marco de las conmemoraciones de la soberanía del país, como por las promesas de venganza de Moscú luego del asesinato de la ultranacionalista, Daria Dúguina.

Un crimen del que Kiev se despega y que fue vinculado por un grupo opositor en Rusia. “Las provocaciones rusas y los ataques brutales son una posibilidad”, señaló el mandatario en un comunicado.

El ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigu, indicó este miércoles una lentitud de la acción militar por parte de sus tropas, que en base a su versión se debe a “un esfuerzo por salvar a los civiles”.

Sus declaraciones tuvieron lugar en Uzbekistán, en medio de una reunión de ministros de Defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, un grupo de seguridad dominado por Rusia y China.

Más allá de que las tropas de Moscú permanentemente llevan adelante asaltos en áreas civiles de los pueblos y ciudades ucranianas, Shoigu afirmó que “se llevan a cabo ataques con armas de precisión contra la infraestructura militar de las fuerzas armadas ucranianas (…) Todo se hace para evitar bajas civiles. Sin duda, ralentiza el ritmo de la ofensiva, pero lo hacemos deliberadamente”, enfatizó.

El dirigente de la cartera de Defensa del Kremlin también cuestionó a los Estados occidentales por mandar ayuda militar a Ucrania. Un apoyo a las defensas del país atacado que, siguiendo lo expuesto por Moscú, está dilatando la guerra.

“Estados Unidos y sus aliados continúan bombeando armas a Ucrania, aumentando el número de víctimas y prolongando el conflicto”, dijo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró el Día de la Independencia de Ucrania con 3.000 millones de dólares en asistencia de seguridad, el mayor paquete de ayuda de Washington desde que inició la invasión de Rusia hace seis meses.

Los recursos adicionales tienen como fin entrenar y equipar a las fuerzas ucranianas para los combates, que EE. UU estima que se ampliarán en los próximos años.

“Estados Unidos está comprometido con apoyar al pueblo de Ucrania mientras continúa la lucha para defender su soberanía”, comunicó Biden en un mensaje.

El paquete financiero "permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa aérea, sistemas de artillería y municiones, sistemas aéreos no tripulados y radares para garantizar que pueda continuar defendiéndose a largo plazo", puntualizó el mandatario.

No obstante, funcionarios de EE. UU señalaron que muchos de esos equipos estarán en el frente de batalla hasta dentro de uno o dos años.

Ahora, cuando el conflicto lleva 182 días desde su comienzo, no existen pistas de un final cercano. El primer conflicto en Europa desde el de los Balcanes, en la década de los 90, se ha transformado en “una guerra de desgaste”, como detalló el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Rusia ahora tiene grandes franjas del este y sur del territorio ucraniano, aunque sus avances se acumularon lentamente, mientras el Ejército local resiste y contraataca.

Cerca de 9.000 soldados ucranianos han fallecido en estos seis meses, de acuerdo a lo señalado esta semana el jefe militar de Ucrania. La ONU confirma más de 5.500 civiles ucranianos fallecidos, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor.

Estados Unidos calcula que al menos 75.000 militares rusos han perdido la vida en medio de las hostilidades, una cifra que no ha sido confirmada por Moscú.