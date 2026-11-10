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10 de noviembre de 2026 - 16:56
Luto.

Murió Héctor Aguer, el arzobispo de La Plata que compartió sus primeros años como obispo con Bergoglio

Tenía 83 años y estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata durante 18 años. La Iglesia confirmó su fallecimiento y pidió oraciones por él.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Aguer fue una figura de extensa trayectoria dentro de la Iglesia católica argentina. Estuvo al frente de la Arquidiócesis de La Plata entre 2000 y 2018, participó en distintos organismos eclesiásticos y compartió parte de su trayectoria episcopal con Jorge Mario Bergoglio, quien años después se convertiría en el Papa Francisco.

El comunicado de la Iglesia por la muerte de Héctor Aguer

La Arquidiócesis de La Plata confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial difundido este martes.

“Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata”, expresó la institución.

Las autoridades religiosas también destacaron su trabajo pastoral y los años que dedicó a la conducción de la Iglesia platense. “Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”, señalaron.

Asimismo, solicitaron a la comunidad que se una en oración por el religioso. Los detalles sobre las ceremonias de despedida y las honras fúnebres serán comunicados posteriormente.

Luto en la iglesia Católica.

Luto en la iglesia Católica.

Quién era Héctor Aguer y cuál fue su vínculo con Bergoglio

Héctor Rubén Aguer nació el 24 de mayo de 1943 en el barrio porteño de Mataderos. En 1964 ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires y fue ordenado sacerdote en noviembre de 1972.

Se especializó en Filosofía y Teología Moral y desarrolló actividades académicas y de investigación, incluso como investigador del Conicet, donde profundizó sus estudios sobre doctrinas medievales.

En 1992 fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires, el mismo año en que Jorge Mario Bergoglio recibió ese nombramiento. Ambos compartieron parte de su trayectoria eclesiástica antes de que Bergoglio fuera elegido Papa en 2013.

Aguer llegó a la Arquidiócesis de La Plata en 1998 y asumió como arzobispo en 2000. Permaneció en ese cargo hasta 2018, cuando Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años, de acuerdo con las disposiciones del derecho canónico.

Murió el arzobispo de La Plata Héctor Rubén Aguer.

Murió el arzobispo de La Plata Héctor Rubén Aguer.

Su trayectoria dentro de la Iglesia argentina

Durante su actividad religiosa, Aguer presidió la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina e integró el Consejo Pontificio para la Cultura. También fue miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Tras su retiro, residió en el Hogar Sacerdotal ubicado en la calle Condarco, en el barrio porteño de Flores.

Su fallecimiento se produjo en medio de la visita del Papa León XIV a la Argentina, mientras la Iglesia católica desarrolla distintas celebraciones y encuentros religiosos en el país.

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