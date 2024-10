Murió Liam Payne, ex cantante de One Direction: se cayó de un hotel en Buenos Aires

MURIO EL EX CANTANTE DE ONE DIRECTION, LIAM PAYNE.

El ex integrante de la banda One Direction, Liam Payne , perdió la vida este miércoles tras caer del tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires. El cantante de 31 años había asistido al show de su ex compañero Niall Horan.

Quién era Liam Payne

A los 16 años, el joven audicionó en el reality británico The X Factor y se convirtió en uno de los cinco integrantes de One Direction junto a Harry Styles, Louis Tomlinson. Niall Horan y Zayn Malik. Venía consolidando desde hace años su carrera como solista. En 2017 hizo su debut solista con el simple "Strip That Down", una colaboración con Quavo y coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac.