sábado 16 de agosto de 2025

16 de agosto de 2025 - 10:06
copa sudamericana

Mushuc Runa vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Mushuc Runa y Independiente del Valle se enfrentan en el estadio el Coloso de El Batán, con el arbitraje de Edina Alves Batista. El duelo se jugará el martes 19 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina).

Mushuc Runa vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

Ind. del Valle busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio el Coloso de El Batán, este martes 19 de agosto, desde las 21:30 (hora Argentina).

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Independiente del Valle lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Edina Alves Batista.

Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
Horario Mushuc Runa e Independiente del Valle, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

FUENTE: nota.texto7

