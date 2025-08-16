Mushuc Runa vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

BsAs (DataFactory)

Ind. del Valle busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio el Coloso de El Batán, este martes 19 de agosto, desde las 21:30 (hora Argentina).

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Independiente del Valle lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Edina Alves Batista.

Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana Primera Fase : Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)

: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo) Fase de Grupos : Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)

: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril) Fase de Grupos : Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)

: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)

: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)

: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)

: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo) Fase de Grupos : Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)

: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo) Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana Playoff Octavos : Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)

: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio) Playoff Octavos : Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)

: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio) Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto) Horario Mushuc Runa e Independiente del Valle, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







