Nashville SC vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

El cotejo entre Nashville SC y Atlanta United, por la semana 26 de la MLS, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Geodis Park.
Así llegan Nashville SC y Atlanta United
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS
Nashville SC logró un triunfo por 5-1 ante Orlando City SC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS
Atlanta United viene de empatar 0-0 ante Toronto FC. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 9 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS
- Semana 28: vs FC Cincinnati: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs Orlando City SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 32: vs Inter Miami: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS
- Semana 28: vs Columbus Crew: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 29: vs San Diego FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 30: vs New England Revolution: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
- Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)
- Semana 18: vs Inter Miami: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Horario Nashville SC y Atlanta United, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.