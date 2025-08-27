Nashville SC vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Nashville SC y Atlanta United, por la semana 26 de la MLS, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Geodis Park.

Así llegan Nashville SC y Atlanta United En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS Nashville SC logró un triunfo por 5-1 ante Orlando City SC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS Atlanta United viene de empatar 0-0 ante Toronto FC. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 9 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs FC Cincinnati: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Orlando City SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Inter Miami: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Columbus Crew: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs San Diego FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New England Revolution: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 18: vs Inter Miami: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Horario Nashville SC y Atlanta United, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







