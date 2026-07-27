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27 de julio de 2026 - 18:01
Sociedad.

Naturaleza para sanar: cómo el contacto con el entorno ayuda en momentos críticos

Pasar tiempo al aire libre puede reducir el estrés, mejorar el bienestar emocional y en el caso de los niños, fortalecer su desarrollo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La importancia de tener a diario contacto con la naturaleza.

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La licenciada en Filosofía Carolina Gonzales explicó durante su participación en el programa “Todo Se Ve” que la conexión con la naturaleza puede ser entendida como un estilo de vida que cada vez más personas incorporan para cuidar su bienestar físico y emocional.

Aunque el vínculo con el ambiente suele analizarse desde una perspectiva filosófica, también existen estudios científicos que investigan los efectos que producen los minutos u horas semanales en espacios naturales.

Cómo influye la naturaleza en el estrés y el bienestar

El contacto con espacios abiertos puede favorecer procesos relacionados con la oxitocina, las endorfinas y la dopamina, sustancias vinculadas con el bienestar, la motivación, la tranquilidad y las emociones positivas.

Además, pasar tiempo al aire libre puede ayudar a disminuir la tensión acumulada, regular el estrés y reducir los niveles de cortisol, una hormona que el organismo libera frente a situaciones exigentes o amenazantes.

Caminar, observar el paisaje, sentir el sol o simplemente permanecer unos minutos en silencio permite bajar el ritmo cotidiano y recuperar el contacto con uno mismo. También nos da la posibilidad de prestar atención a sonidos, aromas, colores y movimientos que suelen quedar desplazados por la vorágine del día a día.

La naturaleza no reemplaza el acompañamiento profesional cuando es necesario, pero puede complementar otros hábitos de cuidado y brindar un espacio para hacer una pausa.

Dos horas semanales pueden marcar una diferencia

Gonzales mencionó un informe según el cual las personas deberían permanecer aproximadamente 120 minutos semanales en contacto con la naturaleza, es decir, alrededor de dos horas.

Ese tiempo puede distribuirse durante la semana y no tiene que transcurrir necesariamente en grandes extensiones de vegetación. Una plaza, un patio, un jardín o un sitio donde haya árboles, plantas, agua y luz solar puede ser suficiente para crear una experiencia de conexión con el entorno.

La clave estaría en realizar la actividad de manera consciente: alejarse por algunos minutos de las pantallas, observar lo que sucede alrededor, respirar profundamente y permitir que el cuerpo disminuya su nivel de actividad.

Beneficios de la naturaleza para los niños

En una sociedad atravesada por la tecnología y las experiencias virtuales, las actividades al aire libre también pueden enriquecer el desarrollo infantil. Jugar, caminar o explorar espacios naturales permite que los niños conozcan su entorno mediante experiencias directas.

Cuando estas actividades se realizan junto con otros chicos, también pueden fortalecer la sociabilidad, la comunicación, la cooperación y el intercambio de ideas. Compartir juegos y descubrimientos favorece la construcción de vínculos que van más allá de las pantallas.

El contacto con la naturaleza, además, despierta la curiosidad y permite aprender sobre animales, plantas, agua, suelos y biodiversidad. Estas experiencias pueden ayudar a desarrollar una mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente y el respeto por los seres vivos.

Una pausa necesaria frente al ritmo cotidiano

Incorporar momentos de contacto con la naturaleza no requiere grandes cambios ni viajes extensos. Puede comenzar con acciones sencillas, como caminar por una plaza, cuidar plantas, tomar unos minutos de sol, escuchar el agua o sentarse debajo de un árbol.

En momentos críticos de la vida, estas pequeñas pausas pueden colaborar con la regulación emocional y ofrecer una oportunidad para recuperar energía. Frente al ruido, las obligaciones y la velocidad cotidiana, volver a mirar el entorno puede ser una manera simple de reconectarse con el presente.

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