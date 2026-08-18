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18 de agosto de 2026 - 08:52
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

La Quiaca amaneció cubierta de nieve este martes, con mínimas cercanas a los -5°C. Vecinos aprovecharon para armar muñecos de nieve.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
nieve La Quiaca

Intensas nevadas se registraron este martes 18 de agosto en La Quiaca, donde la ciudad quedó cubierta de blanco por las bajas temperaturas. Durante la jornada se reportaron mínimas cercanas a los -5°C y las imágenes mostraron calles, veredas y distintos sectores completamente nevados.

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El fenómeno sorprendió a los vecinos, que aprovecharon la nieve para salir a las calles, sacar fotos y armar los tradicionales muñecos. La postal invernal se dio en medio de una jornada marcada también por alertas meteorológicas para distintas zonas de Jujuy.

La advertencia alcanza principalmente a sectores de la Puna, la Cordillera y zonas montañosas de la provincia. En estas áreas, el viento podría alcanzar velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 130 km/h.

El alerta se mantiene durante la mañana, la tarde y la noche del martes.

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Zonas alcanzadas por la advertencia

El alerta por vientos fuertes del oeste rige para las siguientes zonas:

  • Cordillera de Cochinoca.
  • Cordillera de Rinconada.
  • Cordillera de Santa Catalina.
  • Cordillera de Susques.
  • Puna de Susques.
  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.

Imágenes de la nieve en La Quiaca

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