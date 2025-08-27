New England Revolution vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 26 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El duelo entre New England Revolution y Charlotte FC correspondiente a la semana 26 se disputará en el Gillette Stadium desde las 20:30 (hora Argentina), el sábado 30 de agosto.

Así llegan New England Revolution y Charlotte FC Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de New England Revolution en partidos de la MLS New England Revolution venció 2-1 a Columbus Crew en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS Charlotte FC venció en casa a New York Red Bulls por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 8 goles y tuvo 2 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de New England Revolution.

Fechas y rivales de New England Revolution en los próximos partidos de la MLS Semana 27: vs Chicago Fire: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Toronto FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Philadelphia Union: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Atlanta United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Inter Miami: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Charlotte FC en los próximos partidos de la MLS Semana 28: vs Inter Miami: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New York City FC: Fecha y horario a confirmar

Semana 30: vs CF Montréal: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs DC United: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Philadelphia Union: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario New England Revolution y Charlotte FC, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







