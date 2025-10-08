miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 09:02
Liga Profesional

Newell`s se enfrenta ante la visita Tigre por la fecha 12

Newell`s y Tigre se enfrentan en el estadio el Coloso del Parque, con el arbitraje de Pablo Echavarría. El duelo se jugará el viernes 10 de octubre desde las 18:30 horas.

Newell`s vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Newell`s y Tigre se disputará el próximo viernes 10 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 18:30 horas en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Tigre

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s busca levantarse de su derrota ante Boca Juniors en el Alberto J. Armando. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Tigre finalizó en empate por 1-1 ante Defensa y Justicia. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 4 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Newell`s lo ganó por 0 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Pablo Echavarría.

¿Dónde ver el partido entre Newell`s y Tigre en VIVO?
Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura a través de ESPN Premium.
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

