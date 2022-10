Virales.. "No soy Messi", el artista que causa furor en redes sociales

Tal cual relató a nuestro medio, durante la pandemia en un control vehicular, una policía le pidió que se bajara el barbijo para identificarlo porque tenía una gran similitud con Messi, fue ahí donde Leonardo filmó un video con la efectivo policial y luego recogió gran interacción en las redes sociales.

"Me decís Messi y me doy vuelta, sé quién soy y sé que hay un parecido. Interactúo con las personas y ahora tengo más reconocimiento por las redes. Soy un agradecido", manifestó Gorri feliz por la oportunidad que vive en la actualidad debido a su popularidad y cantidad de seguidores.

Asimismo, el artista doble de Messi, explicó que filma videos de forma gratis para todos aquellos que deseen tener un saludo de "La Pulga". "Nos encanta enviar saludos a las personas por los cumpleaños, si me escriben por Instagram los hago y son gratuitos. Esto me divierte, me encanta y veo la satisfacción en las personas", dijo.

Su contacto con Lionel Messi: "Me firmó una camiseta"

Consultado acerca de si tuvo alguna vez contacto con Lionel Messi, el marplatense relató que después de un partido de la Selección Argentina le hizo llegar su camiseta al capitán argentino. Mediante un amigo del círculo íntimo del jugador del PSG, aprovechó para enviarle un mensaje donde destacaba su agradecimiento por todo lo que hace por el país, y también comentándole que actuaba en redes sociales como su doble.

Al tiempo, Gorri recibió la devolución de su camiseta con la firma oficial de Messi. "No hablamos, pero me firmó la camiseta de la Selección Argentina", puntualizó.

