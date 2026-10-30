"Nos arruinaron la vida, lo único que pido es justicia", dijo la madre del peregrino atropellado en ruta 66

Marcha en pedido de justicia por el peregrino atropellado en ruta 66

La familia de Juan Eduardo Villarroel, el peregrino atropellado el pasado domingo 25 de octubre en la Ruta Nacional 66 mientras caminaba hacia el Santuario de Río Blanco, continúa reclamando justicia. Su madre, Guadalupe Revollo, expresó su preocupación por el delicado estado de salud de su hijo y cuestionó que el conductor involucrado en el siniestro permanezca en libertad.

Jujuy. Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: uno se encuentra grave con asistencia respiratoria

Jujuy. Hoy se realiza la audiencia imputativa al hombre que atropelló a dos peregrinos en Ruta 66

El hecho ocurrió cuando Villarroel caminaba junto a su pareja hacia el santuario y ambos fueron embestidos por un automóvil. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre, y fue imputado por lesiones graves y leves, según la situación de cada víctima.

En medio de la incertidumbre por la recuperación de su hijo, Revollo aseguró que la familia atraviesa una situación muy difícil y solicitó medidas judiciales contra el automovilista.

Guadalupe Revollo manifestó su indignación por la situación judicial del acusado y aseguró que no comprende por qué permanece en libertad mientras su hijo continúa internado en estado crítico.

Peregrinos atropellados en la Ruta 66: imputarán por lesiones graves al conductor del auto

"Nosotros queremos justicia, porque mi hijo está debatiéndose en terapia intensiva. Está recuperándose de a poco, pero no tenemos ninguna novedad. El tipo que lo atropelló está libre", expresó.

La mujer relató que era la primera vez que Villarroel realizaba la peregrinación caminando, ya que anteriormente acostumbraba trasladarse en vehículo.

Además, recordó que su hijo es padre de cuatro hijos que dependen de él y que las consecuencias del siniestro afectaron profundamente a toda la familia.

"Nos arruinaron la vida, tanto a mi familia como a la familia de la novia. Lo único que yo pido, por favor, es justicia", manifestó.

Cómo sigue la salud del peregrino internado en terapia intensiva

Uno de los principales motivos de preocupación es el estado de salud de Juan Eduardo Villarroel, quien permanece internado en el Hospital Pablo Soria, con lesiones de gravedad y pronóstico reservado.

Su madre explicó que, según la información médica que recibió, los profesionales comenzaron a reducirle la medicación para evaluar cómo responde su organismo.

"Ayer me dijo el médico que le están disminuyendo los medicamentos porque tienen que ver cómo reacciona", relató.

Revollo señaló que su hijo sufrió una importante lesión en la columna y la médula espinal, por lo que todavía desconocen cuáles podrían ser las consecuencias permanentes.

La mujer manifestó su temor ante la posibilidad de que Villarroel presente dificultades de movilidad y sostuvo que podría necesitar nuevas intervenciones quirúrgicas.

También indicó que solicitó su historia clínica para presentarla ante la Fiscalía y aportar información sobre la gravedad de las lesiones y la evolución del paciente.

Cuestionamientos a la investigación del accidente en Ruta 66

Durante su testimonio, la madre también expresó dudas sobre algunos procedimientos realizados después del siniestro vial.

Según relató, le informaron que se había efectuado un rastrillaje en el lugar del accidente. Sin embargo, aseguró que otro de sus hijos encontró posteriormente las zapatillas de Villarroel cuando regresó a buscar su billetera y documentación.

Esta situación generó cuestionamientos de la familia sobre la recolección de pruebas y pertenencias personales.

Revollo también manifestó que desconoce si ya se realizaron pericias para determinar la velocidad a la que circulaba el automóvil y sostuvo que recibió versiones de personas que estuvieron en el lugar, aunque aclaró que no cuenta con testigos dispuestos a declarar sobre esos relatos.

Además, aseguró que hasta el momento ni el conductor ni sus familiares se comunicaron con ellos para conocer el estado de salud de los heridos.

La mujer también expresó sospechas sobre un posible trato preferencial hacia el acusado por presuntos vínculos familiares con personas del ámbito político. No obstante, reconoció que se trata de versiones que recibió y que no pudo comprobar.

Por qué el conductor que atropelló a los peregrinos sigue en libertad

El jueves 29 de octubre se realizó la audiencia imputativa contra el automovilista involucrado en el siniestro.

El fiscal Alejandro Maldonado explicó que la calificación legal es provisoria y que podría modificarse una vez que se incorporen las historias clínicas completas de las víctimas.

Por el momento, la imputación contempla lesiones graves por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol y sin licencia habilitante, respecto de Villarroel, y lesiones leves en el caso de la mujer atropellada.

En cuanto a la libertad del acusado, Maldonado informó que no solicitó prisión preventiva porque, según su evaluación, actualmente no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Entre los elementos considerados mencionó que el imputado tiene domicilio establecido, trabajo y arraigo en la provincia.

La Fiscalía también tiene pendiente una pericia accidentológica para reconstruir cómo ocurrió el impacto y determinar la velocidad del vehículo.

La familia insiste con el pedido de justicia por Juan Eduardo Villarroel

Mientras avanza la investigación judicial, Guadalupe Revollo reiteró que su principal preocupación es la recuperación de su hijo y las posibles secuelas que podría dejarle el accidente.

La mujer sostuvo que Villarroel llevaba una vida activa, trabajaba y mantenía a sus hijos, por lo que teme que las lesiones cambien definitivamente su vida.

"Yo no sé cómo va a salir mi hijo. Una persona que trabajaba, que no molestaba a nadie, una persona muy activa. Yo no sé cómo puede quedar", expresó.

En este contexto, familiares y allegados convocaron para este viernes 30 de octubre a una movilización en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, para reclamar justicia y respuestas sobre el avance de la causa. Todo Jujuy

La madre concluyó su testimonio con un pedido dirigido a las autoridades judiciales: "Justicia por mi hijito. Justicia, justicia".

La familia espera que la investigación permita esclarecer las circunstancias del atropello y determinar las responsabilidades correspondientes.