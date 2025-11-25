martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 19:41
Champions League

Olympique de Marsella se lo dio vuelta a Newcastle United y le ganó 2 a 1

Todo lo que dejó el duelo entre Olympique de Marsella y Newcastle United: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Champions.

Olympique de Marsella se lo dio vuelta a Newcastle United y le ganó 2 a 1
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 de la Champions, O. Marsella hizo gala de su supremacía frente a Newcastle. Fue un partido inolvidable en el que Pierre Aubameyang cambió el rumbo del juego para O. Marsella con dos goles de jugada (0’ y 4’ del segundo tiempo), a pesar de que Newcastle tomó la delantera con un tanto de Harvey Barnes (minuto 5 de la primera etapa) tras una jugada.

La figura del encuentro fue Pierre Aubameyang. El delantero de Olympique de Marsella convirtió 2 goles, pateó 8 veces al arco ante Newcastle United y dio 12 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Velodromo fue Gerónimo Rulli. El arquero de Olympique de Marsella tuvo un gran rendimiento frente a Newcastle United debido a que atajó 8 disparos y realizó 23 pases correctos.

El entrenador de O. Marsella, Roberto De Zerbi, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Gerónimo Rulli en el arco; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi y Emerson Palmieri en la línea defensiva; Tim Weah, Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Höjbjerg, Darryl Bakola y Igor Paixão en el medio; y Mason Greenwood y Pierre Aubameyang en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eddie Howe se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Nick Pope bajo los tres palos; Valentino Livramento, Malick Thiaw, Fabian Schär y Dan Burn en defensa; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joe Willock en la mitad de cancha; y Jacob Murphy, Anthony Gordon y Harvey Barnes en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Maurizio Mariani.

O. Marsella visitará a U. Saint-Gilloise en la próxima jornada, mientras que Newcastle visitará a Bayer Leverkusen en el estadio BayArena.

Cambios en Olympique de Marsella
  • 61' 2T - Salió Darryl Bakola por Matthew O´Riley
  • 87' 2T - Salió Mason Greenwood por Angel Gomes
  • 91' 2T - Salió Pierre Aubameyang por Robinio Vaz
Amonestados en Olympique de Marsella:
  • 2' 1T Leonardo Balerdi (Conducta antideportiva), 35' 1T Darryl Bakola (Simular una infracción), 6' 2T Emerson Palmieri (Conducta antideportiva), 21' 2T Mason Greenwood (Conducta antideportiva) y 38' 2T Arthur Vermeeren (Conducta antideportiva)

Cambios en Newcastle United
  • 59' 2T - Salió Valentino Livramento por Lewis Hall
  • 60' 2T - Salieron Fabian Schär por Anthony Elanga y Jacob Murphy por Lewis Miley
  • 71' 2T - Salió Anthony Gordon por Nick Woltemade
  • 72' 2T - Salió Joe Willock por Jacob Ramsey
Amonestados en Newcastle United:
  • 20' 1T Joe Willock (Conducta antideportiva), 41' 1T Anthony Gordon (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 20' 2T Dan Burn (Conducta antideportiva)

FUENTE: BsAs (DataFactory)

