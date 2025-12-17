miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 10:33
Interior.

Operativo antinarcótico en El Carmen: allanaron tres casas y detuvieron a tres personas

Tres personas terminaron detenidas en El Carmen tras un operativo antinarcóticos. Hubo allanamientos simultáneos y secuestro de varios elementos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un operativo judicial por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 se llevó a cabo en la ciudad de El Carmen. El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos en tres viviendas y finalizó con la detención de tres personas.

Investigación por presunto narcomenudeo

La acción fue realizada el viernes 12 de diciembre de 2025, en horas de la tarde, como resultado de una investigación vinculada a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Narcotráfico Monterrico UR6, con la colaboración del personal del CEOP y la División Canes.

Allanamientos simultáneos en tres barrios

Los procedimientos se concretaron entre las 19:10 y las 22:50, de manera simultánea, en tres domicilios ubicados en los barrios Nuestra Señora de El Carmen, Rosalía y Cooperativa Municipal. En dos de las viviendas fue necesario recurrir al uso de la fuerza pública para poder ingresar.

Secuestro de estupefacientes y otros elementos

Durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y una motocicleta, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la causa.

Tres personas detenidas

Como resultado del operativo, fueron detenidos tres hombres de 27, 28 y 29 años, quienes quedaron imputados por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

