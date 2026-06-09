Otra baja para Gimnasia de Jujuy: qué jugador llegó a la quinta amarilla

La baja de Hugo Soria quedó confirmada en Gimnasia de Jujuy para el partido ante San Martín de San Juan, luego de que el jugador llegara a la quinta amarilla. El encuentro se disputará el próximo sábado 13 de junio, desde las 20 horas, y el futbolista deberá cumplir una fecha de suspensión.
La ausencia de Soria se suma a la de Delfor Minervino, quien todavía no podrá jugar por la sanción de tres fechas impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA. En su caso, el defensor podrá regresar ante Nueva Chicago.
Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy
Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy
Los jugadores que están en duda
Además de las bajas confirmadas, Gimnasia de Jujuy también sigue de cerca la evolución de tres futbolistas que arrastran distintas lesiones: Martín Lazarte, Gonzalo Villarreal y Cristian Menéndez.
Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie, mientras que Menéndez cuenta con una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Por su parte, Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano.
Cabe destacar que en el partido ante Atlanta, los tres jugadores no formaron parte de la lista de concentrados. Aún se aguarda confirmación sobre sus respectivas evoluciones.
Otros jugadores con acumulación de tarjetas
Además de Soria, el Lobo tiene otros futbolistas con acumulación de tarjetas amarillas:
- Dematei: 4
- Minervino: 3
- Lazarte: 3
- Molina: 2
- Cosaro: 2
- Álvarez: 2
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