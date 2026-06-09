martes 09 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de junio de 2026 - 14:25
Deportes.

Otra baja para Gimnasia de Jujuy: qué jugador llegó a la quinta amarilla

Gimnasia de Jujuy no podrá contar con un jugador clave para el partido ante San Martín de San Juan ya que llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Baja en Gimnasia de Jujuy

Baja en Gimnasia de Jujuy

La baja de Hugo Soria quedó confirmada en Gimnasia de Jujuy para el partido ante San Martín de San Juan, luego de que el jugador llegara a la quinta amarilla. El encuentro se disputará el próximo sábado 13 de junio, desde las 20 horas, y el futbolista deberá cumplir una fecha de suspensión.

Lee además
hinchas de gimnasia de jujuy festejaron su dia en el estadio video
Deportes.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy festejaron su día en el estadio
Hinchada Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Hoy es el Día del Hincha de Gimnasia de Jujuy: ¿Por qué se celebra el 8 de junio?

Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy
Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy

Hugo Soria - Gimnasia de Jujuy

Los jugadores que están en duda

Además de las bajas confirmadas, Gimnasia de Jujuy también sigue de cerca la evolución de tres futbolistas que arrastran distintas lesiones: Martín Lazarte, Gonzalo Villarreal y Cristian Menéndez.

Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie, mientras que Menéndez cuenta con una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Por su parte, Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano.

Cabe destacar que en el partido ante Atlanta, los tres jugadores no formaron parte de la lista de concentrados. Aún se aguarda confirmación sobre sus respectivas evoluciones.

image

Otros jugadores con acumulación de tarjetas

Además de Soria, el Lobo tiene otros futbolistas con acumulación de tarjetas amarillas:

  • Dematei: 4
  • Minervino: 3
  • Lazarte: 3
  • Molina: 2
  • Cosaro: 2
  • Álvarez: 2

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hinchas de Gimnasia de Jujuy festejaron su día en el estadio

Hoy es el Día del Hincha de Gimnasia de Jujuy: ¿Por qué se celebra el 8 de junio?

Gimnasia de Jujuy fue goleado 3-0 por Atlanta y perdió la punta

El Lobo tiene cuatro bajas clave ante Atlanta: quiénes no juegan y la lista de concentrados

Gimnasia de Jujuy visita a Atlanta en un partido clave por la punta: horario, árbitro y bajas

Lo que se lee ahora
Mhoni Vidente predijo quiénes podrían ganar el Mundial 2026.
Deportes.

La predicción de Mhoni Vidente para el Mundial 2026: las selecciones con más chances

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Arrancó el cambio de sentido de circulación en el acceso sur de San Salvador de Jujuy

Agostina Vega.
País.

Caso Agostina Vega: hallaron dos ADN bajo sus uñas y hay una nueva detenida

Conflicto con el transporte en Bolivia 
Jujuy.

Transportistas podrían bloquear el paso de La Quiaca - Villazón por la falta de combustible

Caso Ivo Torres video
Jujuy.

Asesinato de Ivo Torres: "Nunca más podré abrazar a mi hijo"

Todas las elegidas en la Elección Capital 2025.
Fiesta.

FNE 2026: confirmaron la fecha de la Elección Capital

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel