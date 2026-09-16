Otro incendio en Abra Pampa: las llamas avanzan a unos 15 kilómetros del pueblo

Un incendio se registra este miércoles en cercanías de la Ruta 11, a unos 15 kilómetros de Abra Pampa , donde personal de Bomberos trabaja para intentar controlar las llamas.

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Las altas temperaturas y el viento favorecen la propagación del fuego y complican las tareas en el sector. Las ráfagas provocan que las llamas se extiendan con rapidez y dificultan el trabajo de los equipos que intervienen en el lugar.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas ni se precisó la cantidad de hectáreas afectadas.

El episodio se produce un día después de otro incendio de importantes dimensiones r egistrado en una finca ubicada en cercanías del cerro El Huancar, en Abra Pampa .

En ese operativo fue afectado todo el cuartel de Bomberos de Abra Pampa, junto con efectivos policiales y vecinos que colaboraron para intentar controlar las llamas.

Recomendaciones para prevenir incendios

Las autoridades recordaron una serie de medidas básicas para evitar situaciones de riesgo:

No encender fuego debajo de los árboles ni en zonas con vegetación seca.

Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en el suelo.

Retirar los residuos del lugar, ya que elementos como vidrios o latas pueden actuar como lupa y generar focos de calor.

Además, se destacó la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo o principio de incendio para que los equipos de emergencia actúen con rapidez.

Líneas de emergencia disponibles

Defensa Civil recordó que está habilitada la línea gratuita 103 para reportar incendios en cualquier punto de la provincia. También se pueden realizar denuncias y pedidos de auxilio a los teléfonos fijos 388-4223272 y 388-4231368, o al número de WhatsApp 388-4459916.