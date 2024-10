Alerta por sarampión: confirmaron tres casos en Río Negro

En la provincia de Río Negro se confirmaron tres casos de sarampión , y el Ministerio de Salud de la Nación considera que se trata de un brote relacionado a la importación en personas no vacunadas . El sarampión es una infección viral muy contagiosa que se propaga fácilmente cuando los infectados respiran, tosen o estornudan.

Se estima que 9 de cada 10 niños no vacunados que están en contacto con una persona infectada contraerán el virus del sarampión, por eso la vacunación es fundamental para evitar las formas graves de la infección (crédito CDC, EEUU)

De acuerdo con la cartera de Salud nacional, la investigación empezó cuando una familia de la ciudad de Lamarque, en Río Negro, pidió la vacunación porque consideró que había tenido un contacto probable con sarampión.

Luego, se detectaron 10 personas con síntomas y se confirmó la infección aguda de sarampión en tres menores de edad al hacerles análisis de anticuerpos IgM. Los casos confirmados son un niño de 18 meses y dos de 11 años. No tenían aplicada la vacunación contra la enfermedad.

Además, se informó que tres personas que estaban conectadas con los casos confirmados habían regresado de un viaje al exterior y presentaron síntomas posteriormente. “Se asume que el brote podría estar asociado a importación en individuos no vacunados”, resaltaron en el comunicado del alerta.

Más allá de los resultados, el equipo de respuesta de la provincia de Río Negro sigue con la investigación, incluyendo contactos potenciales expuestos y aplicando acciones de control.

“La reticencia a la inmunización y las bajas coberturas de vacunas se han convertido en un desafío crítico para la salud pública, y el reciente alerta de sarampión en la provincia de Río Negro subraya la urgencia de abordar este problema”, dijo a Infobae el médico pediatra Fernando Burgos, miembro del departamento científico de la Fundación Vacunar y de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Las causas de esa reticencia -comentó- “son diversas: desinformación, mitos sobre la seguridad de las vacunas, o una falsa sensación de seguridad en la población”. Es clave que se fortalezca la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes, y se hablen sus preocupaciones con evidencia científica y empatía”.

Además, hay que facilitar el acceso a las vacunas a través de campañas de vacunación masivas y jornadas en escuelas, sugirió Burgos.

Cómo es el sarampión y cuánto dura

Una erupción prominente en la piel, la secreción nasal, la tos y los ojos llorosos y enrojecidos son algunos de los síntomas del sarampión (Archivo)

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción prominente en la piel, según la OMS.

Los primeros síntomas suelen durar entre 4 y 7 días, e incluyen:

Secreción nasal

Tos

Ojos llorosos y enrojecidos

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

La erupción cutánea comienza entre 7 y 18 días después de la exposición, generalmente en la cara y la parte superior del cuello. Se propaga durante unos 3 días, hasta llegar a las manos y los pies. Por lo general, dura entre 5 y 6 días hasta que se desvanece.

La mayoría de las muertes por sarampión se deben a complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Cuál es la situación de la Argentina frente al sarampión

La Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. “Desde entonces se registraron brotes limitados de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación”, aclaró el Ministerio.

El mayor brote se registró entre las semanas epidemiológicas 35 del año 2019 y la 12 del año 2020, con un total de 179 casos de personas que residían en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y 19 municipios de la provincia de Buenos Aires.

En 2022, se registraron sólo dos casos de sarampión: uno en CABA y otro en Vicente López, en la Zona Norte del Conurbano, sin relación entre ellos y sin casos secundarios.

En enero de este año 2024 se confirmó un caso en un niño de 19 meses no vacunado en Salta. No se identificó la fuente por lo que el caso se clasificó como fuente de origen desconocido. No se presentaron casos secundarios.

Un mes después, se notificó un caso de sarampión importado en un niño de 6 años residente en Barcelona, España, sin vacunación. Se registró el genotipo B3, linaje MVs/Manchester.GBR/44.23. Durante el seguimiento, el hermano de 13 meses presentó síntomas y tenía el mismo genotipo B3.

Qué pasa en el mundo con el sarampión

Desde enero pasado, se reportaron 470.039 casos sospechosos de sarampión en 180 países según OMS, de los cuales 275.798 (58%) fueron confirmados.

En el año 2023, se informaron 615.336 casos sospechosos en 174 países, de los cuales 322.108 (52%) fueron confirmados. En los años 2023 y 2024 se observa un aumento de casos a nivel mundial con respecto al año 2022.

Cómo hay que prevenirse contra el sarampión

Se recomienda a las familias chequear si los niños tienen la vacunación del sarampión que corresponde para su edad/Archivo

La mayoría de las muertes por sarampión se deben a complicaciones relacionadas con la infección. Esas complicaciones pueden incluir ceguera, encefalitis, diarrea grave, infecciones del oído y problemas respiratorios graves, como la neumonía.

Para evitar las complicaciones del sarampión, la cartera de Salud nacional recordó cuáles son las medidas de prevención. Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación:

De 12 meses a 4 años : deben acreditar 1 dosis de vacuna triple viral

: deben acreditar 1 dosis de vacuna triple viral Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicada después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión y rubéola.

Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Los equipos de salud tienen que adoptar también varias medidas cuando detectan un caso sospechoso. Por ejemplo, la persona con síntomas de sarampión y sus acompañantes tienen que usar barbijos para la circulación y la atención dentro de la institución.

Los casos sospechosos de sarampión tienen que colocarse barbijo cuando van al centro de salud u hospital para no contagiar si tuvieran el virus/Archivo

Además, deben hacer búsquedas activas de las personas que estuvieron en contacto con los casos sospechosos de sarampión e identificar las personas que puede ser susceptibles de adquirir la infección: son los menores de 1 año y las personas con vacunación incompleta o sin vacunación.

Se debe aplicar la vacunación a los contactos dentro de las 48 horas de identificado el caso a quienes no cumplan con las indicaciones del calendario de vacunación.

Ante la confirmación de un caso, todos los contactos que tengan entre 6 a 12 meses de edad deberán recibir una dosis de vacuna triple viral.

Desde los 13 meses en adelante (excepto personas adultas nacidas antes de 1965), se debe asegurar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión.