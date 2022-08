Alumnos le regalaron el viaje a Bariloche a una compañera

Cabe destacar que en la Argentina se ha vuelto recurrente ver lamentables episodios de bullying y maltrato en las aulas. No obstante, en esta ocasión se dio lugar a un hecho completamente diferente. Una joven llamada Delfina Di Pierro publicó un video en TikTok donde se puede ver el momento en el que, en compañía de otros estudiantes, le obsequiaron el pasaje para ir a Bariloche a Belén Arbelais, una alumna que no iba a poder pagar el viaje de egresados. Inmediatamente, la actitud de los adolescentes se difundió por las redes y generó conmoción en toda la Argentina.

Luego, y como se pudo observar en el material fílmico viralizado, una de sus amigas la llamó y le dio una misteriosa caja: “Yo no sabía y no esperaba lo que era. Cuando la abrí, vi una postal de nuestra agrupación, en la que estábamos todos juntos. Por debajo había un escrito que decía ‘Belén, te vas a Bariloche", comentó.

Respecto a las sensaciones que vivió en ese momento, resaltó: “No lo podía creer, cuando vi el boleto estallé en llanto toda la mañana y mi familia también. Mi hermana se emocionó, ya que ella sí pudo viajar en su momento y yo ahora no podía. Fue una gran oportunidad, no me lo esperaba y me hicieron muy feliz”.

Y sobre la situación económica que se encuentra atravesando y que no le permitió pagar el viaje, señaló que los gastos que implican el último año de la escuela, sumado al marco actual del país, no la dejaron llegar a juntar el dinero suficiente: “No teníamos nada guardado y mis compañeros me hicieron esta sorpresa. Es una emoción para mí, estoy muy feliz con la noticia, no lo puedo creer”.

Por su lado, la autora de la publicación detalló los motivos por las cuales tomaron la decisión tener ese gesto y describió el emocionante momento atravesado. “Surgió por parte de la agrupación de los dos sextos, con la intención de darle la posibilidad de viajar con nosotros. Ella siempre se integró, siempre nos ayudó a organizar los distintos eventos que teníamos que hacer, vender entradas anticipadas, estuvo en todo. Fue nuestra forma de agradecerle”.

La publicación tuvo más de 2 millones de reproducciones y tiene más de 300 mil Me Gusta, más comentarios que se han sumado hasta la fecha hasta el día de hoy. “Para los que dicen y piensan que los pibes están perdidos, ellos tienen conciencia de clase y enseñan el valor de la amistad y el amor”, acotó un usuario. “Qué emoción. En 2003 mis compañeros del Colegio Virgen del Pilar, en La Plata, tuvieron el mismo gesto enorme conmigo, ya que mis papás estaban sin trabajo”, agregó otra usuaria.

Por su manera de ser y las relaciones que ha construido, Belén fue sorprendida y ahora podrá ser parte de una experiencia inolvidable junto a sus compañeros.