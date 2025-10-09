Así funciona el swap: la herramienta anunciada por EE.UU para ayudar a Argentina

El titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , anunció este jueves la concreción de un swap financiero con la Argentina por un monto de 20.000 millones de dólares . “Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina", introdujo el funcionario de Trump .

En esa línea, continuó: " El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados ”. Según Bessent, el país atraviesa una situación de seria escasez de liquidez . “La comunidad internacional, incluyendo al FMI , apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez”, señaló.

En líneas generales, un swap entre bancos centrales consiste en un acuerdo financiero mediante el cual dos instituciones monetarias intercambian las monedas de sus respectivos países durante un período establecido, comprometiéndose a revertir la operación posteriormente a un tipo de cambio previamente acordado.

Objetivo y beneficios

La finalidad principal de este tipo de convenios es garantizar liquidez en divisas extranjeras y fortalecer la estabilidad del sistema financiero. Por ejemplo, cuando un país necesita dólares para satisfacer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede activar un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos para asegurar el suministro de la moneda requerida.

Mecánica del swap

Entrega inicial: el banco central proporciona su propia moneda a la otra entidad y, a cambio, recibe divisas extranjeras.

el banco central proporciona su propia moneda a la otra entidad y, a cambio, recibe divisas extranjeras. Duración acordada: durante ese lapso, emplea los fondos recibidos para reforzar la disponibilidad de liquidez dentro del país.

durante ese lapso, emplea los fondos recibidos para reforzar la dentro del país. Liquidación del acuerdo: al concluir el plazo pactado, retorna la moneda extranjera a la contraparte y recupera su divisa original, pagando los intereses que correspondan.

Principales aplicaciones del swap

Emergencias económicas: sirven para suplir carencias de monedas extranjeras esenciales en el sistema financiero nacional.

sirven para suplir carencias de en el sistema financiero nacional. Intercambios comerciales entre países: posibilitan transacciones usando las divisas locales de manera directa, sin depender únicamente del dólar estadounidense.

posibilitan transacciones usando las divisas locales de manera directa, sin depender únicamente del dólar estadounidense. Solidez financiera: funcionan como un indicio de apoyo internacional y fortalecen las reservas del país.

Diferencias con otros instrumentos

No se trata de un crédito tradicional: ya que no implica la entrega definitiva de dinero, sino un intercambio temporal y reversible de divisas .

ya que no implica la entrega definitiva de dinero, sino un . No siempre incrementa reservas líquidas: en ciertas situaciones, las monedas obtenidas solo se destinan a transacciones comerciales bilaterales y no pueden utilizarse libremente en el mercado de cambios.

en ciertas situaciones, las monedas obtenidas solo se destinan a y no pueden utilizarse libremente en el mercado de cambios. Costo financiero más bajo que el mercado internacional: al ser pactos entre bancos centrales, los intereses suelen ser inferiores a los que se pagarían por financiamiento externo.

Esto indica que la información sobre las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos captó la atención no solo de los centros financieros, sino también de regiones más remotas, transformando el tema en una tendencia de alcance nacional. El nivel de consultas se disparó en pocas horas, con fluctuaciones constantes en el gráfico, lo que refleja la rapidez y la intensidad del debate público sobre este asunto.

Entre las búsquedas más habituales, los internautas consultaron definiciones elementales como “qué significa swap” o “en qué consiste un swap de divisas”, junto con nombres propios asociados a la operación, como el del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent o el del ministro argentino Luis Caputo.

Asimismo, sobresalieron términos vinculados a monedas, líneas de crédito y el Departamento del Tesoro, lo que demuestra que la curiosidad del público no se limitó únicamente al mecanismo financiero, sino que se extendió a los actores y organismos implicados en la negociación.

Aunque todavía no se conocen los detalles específicos del swap que Argentina negocia con Estados Unidos, el Banco Central cuenta con antecedentes en este tipo de acuerdos. Un ejemplo es el intercambio de monedas con el Banco Central de China, que permite utilizaryuanes para transacciones comerciales e incluso como respaldo adicional en las reservas internacionales.

Cabe destacar que en abril pasado se prorrogó por doce meses la parte activa del swap por 35.000 millones de yuanes (equivalentes a USD 5.000 millones). Esta renovación le brinda al BCRA la posibilidad de mantener esos fondos en sus reservas hasta agosto de 2026, fecha en que vence el convenio bilateral de monedas, evitando así la reducción progresiva de estos recursos en un contexto de escasez de divisas y presión sobre el mercado cambiario.

En su momento, el BCRA precisó que “la activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio de 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026”. El organismo aclaró que el propósito es “reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”.

El acuerdo original de swap entre los dos bancos centrales se firmó en 2009 y ha sido renovado en varias ocasiones. Una parte de los yuanes obtenidos puede utilizarse para pagos de importaciones desde China, evitando así la utilización de dólares en estas transacciones.

Tras darse a conocer la más reciente renovación, durante su visita a Argentina, Scott Bessent declaró: “Tienen un swap de crédito de 18.000 millones de dólares en yuanes. Argentina, bajo el anterior gobierno peronista, obtuvo 5.000 millones de dólares, y esa cantidad seguirá pendiente. Los chinos mostraron un gran esfuerzo tras el anuncio, o en conjunción con el del FMI, por lo que se extenderá un año. Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo”.

Agregó además: “Lo que intentamos evitar (con Latinoamérica) es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países”.