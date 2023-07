Además, hubo conversatorios sobre las temáticas de cine, rock, literatura, y medios en democracia. Mientras que, quienes se acercaron a alrededores de Plaza de Mayo, también presenciaron charlas sobre derechos humanos y democracia. Asimismo, se contó con un foro debate de estudiantes secundarios.

SHOW DEMOCRACIA CABA (6).jpg

Siguiendo con el extenso circuito de exposiciones, hubo opciones para grandes y chicos, con competencia de freestyle, Dj´s en vivo, muestras de canto y danza, stands de maquillajes artísticos patrióticos, talleres de serigrafía y hula, y un sector especial informativo sobre la democracia e historia argentina.

Cabe destacar que los conversatorios de reflexión contaron con la participación de referentes de la cultura como: Mariana Enríquez, Selva Almada, Horacio Convertini, Florencia Ure, Pablo Sirvén, Diego Iglesias, Natalí Schejtman, Mercedes Funes, Juan Ingaramo, Andy Cherniavsky, Humphrey Inzillo, Marcelo Piñeyro, Alejandro Maci, Jazmín Stuart, Gabriela Rádice, Florencia Battiti, Nora Hochbaum, Luis Diego Fernández, Inés Palacios, Guillermo Cruces, Tomás Borovinsky, Rigoberto Lobo, Jean Haitiana Snyire, Carolina Amoroso, Franco Torchia, Ariel Seidler, Ana Kuo y Jéssica Ferradás.

SHOW DEMOCRACIA CABA (1).jpg

Mega show con un gran escenario, más de 100 bailarines y acróbatas

El momento "célebre" de la jornada se dio cuando pasadas las 18 horas arrancó el gran show dirigido por Ricky Pashkus, ícono del teatro musical, y Pichón Baldinú, referente y pionero del teatro aéreo. Las más de 50 mil personas que arribaron al caso histórico de la Ciudad de Buenos Aires, disfrutaron de proyecciones audiovisuales, danzas aéreas, urbanas, folklore, música, humor, teatro y la presencia de grandes artistas de todas las épocas.

El objetivo del show central fue rememorar nuestra historia democrática vivida década por década desde el regreso de la democracia en 1983, a través de diferentes niveles multimediáticos pasando por los momentos culturales, científicos, y deportivos más sobresalientes evocando con bailes los ambientes que se vivían en cada momento.

El mismo contó con más de 100 artistas en escena, más de 40 bailarines aéreos, una orquesta de 25 músicos en vivo y los artistas invitados referentes de la cultura: Hilda Lizarazu, Mario Pergolini, Gladys “La Bomba Tucumana”, Moria Casán, Poncho, Fer Dente, José María Muscari, Flor Vigna y Mariana Genesio Peña.

show moria casan democracia caba.jpg

Jujuy dijo presente de la mano de Juventud Prologada

En uno de los últimos cuadros del espectáculo, subieron al escenario los jujeños de Juventud Prolongada. A pesar de la noche fría y con llovizna, los presentes bailaron y vibraron junto al carnavalito.

Tal fue el entusiasmo de la gente y la gran actuación que realizó el grupo de Jujuy, que antes de finalizar el evento, el público pidió que volvieran a efectuar la coreografía. De esta manera, el grupo jujeño fue uno de los más ovacionados de la noche porteña.

SHOW DEMOCRACIA CABA (2).jpg

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en los festejos

En el marco de los festejos por 40 años de democracia, pasadas las 15.30 arribaron desde avenida Julio Argentino Roca, los precandidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, también acompañados por Martín Lousteau y otros referentes nacionales.

El jefe de Gobierno de CABA, recorrió el lugar saludando a las familias que ya se congregaban en Plaza de Mayo. Mientras que Gerardo Morales destacó en esta fecha especial que "la paz y la libertad que logramos no se negocian".

SHOW DEMOCRACIA CABA (3).jpg

"Son 40 años de derechos y de democracia como sistema de vida. Vamos a dar oportunidades de trabajo y de desarrollo para lograr que nuestras conquistas sean más profundas y la democracia más rotunda", aseguró el Gobernador de Jujuy y precandidato a Vicepresidente.

Por su parte, el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, aseguró que #todos los argentinos celebramos aquella recuperación de la democracia con la firme convicción de no olvidar el pasado, pero con la necesidad de mirar hacia adelante. También, reconciliarnos con aquello que somos y con lo que aún nos falta. Hacer autocrítica, el sueño democrático no alcanzó a todos. El progreso no llegó de manera equitativa. Pero esto no significa resignarnos, sino inaugurar una nueva etapa y saldar las promesas incumplidas. Reconocer que no estamos en el mejor lugar, en el lugar que imaginamos hace 40 años, es el punto de partida para empezar a cambiar nuestro destino”, expresó.