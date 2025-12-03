Carlos Presti anunció cambios en la cúpula militar

Carlos Presti.

El flamante ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, anunció este jueves una profunda reestructuración en la conducción de las Fuerzas Armadas tras asumir su cargo. La renovación —aceptada por el presidente Javier Milei como Comandante en Jefe— toca las cúpulas del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto.

Las designaciones oficiales son las siguientes: image

Oscar Santiago Zarich tomará el mando del Ejército.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare asumirá como jefe del Estado Mayor Conjunto.

Juan Carlos Romay será el nuevo jefe de la Armada.

Se ratificó a Gustavo Valverde al frente de la Fuerza Aérea, siendo el único al mando que conserva su cargo. Con estos cambios, Presti deja vacante su propio puesto al frente del Ejército, que ahora ocupará Zarich. El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales oficiales.

Según fuentes oficiales, la renovación responde a la lógica habitual de revisar jerarquías al producirse un recambio en la cartera de Defensa: así se garantiza que quienes integran el Estado Mayor no tengan subordinados con mayor antigüedad militar.

La decisión marca el inicio de una nueva etapa en la estructura castrense argentina, con una conducción completamente renovada en tres de las cuatro fuerzas. Solo la Fuerza Aérea mantiene continuidad en su liderazgo.

