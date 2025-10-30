Carlos Sadir y otros 10 gobernadores se reúnen con Javier Milei

Este jueves Javier Milei convocó a una reunión con gobernadores de todo el país. Carlos Sadir confirmó su presencia en Casa Rosada , para hablar de temas, como las reformas laboral, tributaria y previsional que impulsa el Ejecutivo.

Según las informaciones iniciales, estarán presentes, además del gobernador jujeño , Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago) y Zulma Reina, en representación del neuquino Rolando Figueroa.

Los que no estarán con Javier Milei

Milei no convocó al bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como “parte del problema” de la Argentina, al formoseño Gildo Insfrán, el fueguino Gustavo Melella, el pampeano Sergio Ziliotto y al gobernador riojano Ricardo Quintela.

El encuentro se da tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo. Tras esa victoria, el Presidente convocó a restablecer el diálogo político y anunció su decisión de llamar a los gobernadores y aliados a acordar las reformas.

Javier Milei convocará a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en la madrugada del 9 de Julio para darles medallas de la Orden de Mayo. La foto de familia del presidente Milei con los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo.

Las posturas de algunos gobernadores

“Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como las que nos preguntaban. Reforma Laboral, reforma impositiva, no podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina”, afirmó hoy Pullaro.

“Hay impuestos que hay que eliminarlos, el impuesto al cheque hay que eliminarlo, las retenciones hay que terminarlas y muchos impuestos más. Hay que bajar la carga tributaria. Hay que tener mejores leyes laborales, no para los empresarios solamente, con una mirada pyme que fortalezcan las pymes, pero también para los trabajadores, para generar empleo, para generar trabajo”.

Casa Rosada prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias para el debate de los proyectos de reforma laboral, tributaria y la previsional, y el peso político de los gobernadores será clave para los proyectos, ya que La Libertad Avanza y el PRO no alcanzan la mayoría de 129 diputados y 37 senadores exigidos para aprobar las reformas.