Caso Lian Gael Flores Soraide: "Pienso que alguien lo tiene", dijo su papá

Live Blog Post

El papá de Lian habló en medio de la búsqueda de su hijo: “Pienso que alguien lo tiene”

El papá de Lian, Elías Flores, habló en medio de la búsqueda del nene de 3 años. “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene. Me duele mucho”, expresó entre lágrimas. “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, advirtió.

Considerando que alguien puede mantener cautivo a su hijo, manifestó: “Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o que sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente, habla, camina y juega", agregó.