Chapu Martínez fue amenazado y otros influencers lo apoyaron

Coscu.jpg Coscu se solidarizó con el Chapu Martínez tras las amenazas sufridas por el músico e influencer.

Martínez expuso la crisis que atraviesa tras recibir las amenazas en su cuenta de Instagram: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”, manifestó. A lo que agregó entre lágrimas "estoy sobrepasadísimo, tengo a mi familia muy mal, muy angustiada y muy lejos". Martínez agradeció a los creadores de contenido que “están haciendo mucho por esto".