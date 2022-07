"Chorilenta", comedores de Rosario dan chorizos de polenta

No obstante, indicó que los “chorilentas”, una comida que tiene el embutido del chorizo pero adentro están rellenos con polenta, no se ofrecen todos los días. En esta línea, detalló que el comedor también alimenta a sus asistentes con guiso, pollo y arroz.

Además, advirtió que “lo hacemos en repudio a lo que está pasando. Este gobierno nos ha ilusionado con salir adelante y con llenar las heladeras. Hoy las heladeras están vacías y no se puede comer porque no se puede comprar. No queremos salir a la calle y marchar como lo hacíamos antes porque hay una interna política a la que no queremos sumarnos”.

El referente social manifestó que hace seis meses que ambos comedores no reciben ayuda desde Nación en donde manifestó que “bajan los programas a las grandes organizaciones de Buenos Aires, que tienen internas políticas impresionantes. Pero se olvidan de las organizaciones independientes como la nuestra, que tenemos una mirada diferente”.

Y agregó que “en Rosario tampoco nos colaboran con mercadería. Fuimos al Banco de Alimentos (BAR) y tampoco nos dan. Tenemos personería jurídica de una cooperativa de trabajo y del comedor. Pero no tenemos eco a nuestros reclamos”.

Por último, el referente reconoció que “la gente está desesperanzada. Busca soluciones y no sabe qué hacer. En Baigorria tenemos huertas y hacemos lo posible. En los barrios más carenciados, la droga y los búnkers están a la orden del día”.

Pobreza en Rosario

En el Gran Rosario, la pobreza alcanza al 33 por ciento de las personas, según el Indec, mientras que el 7,2% es indigente.