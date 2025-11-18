Cómo evitar caer en los nuevos robos en cajeros automáticos sin tarjeta física

Foto ilustrativa.

Este último tiempo, trascendió una nueva forma de estafa a través de un robo bancario en cajeros automáticos sin tarjeta física.

Según especialistas en ciberseguridad, los ciberdelincuentes utilizan malware en los teléfonos celulares para acceder a las cuentas bancarias y realizar extracciones de efectivo en segundos, sin necesidad de tener el dispositivo o la tarjeta del usuario.

Cómo funciona este tipo de fraude La mayoría de los teléfonos modernos cuentan con tecnología NFC (Near Field Communication), que permite realizar pagos o transferir datos acercando el dispositivo a un lector. Sin embargo, proyectos como NFCGate demostraron que esta tecnología puede ser vulnerada.

En los últimos años surgieron variantes más peligrosas, como NGate, que permiten a los atacantes interceptar y retransmitir datos entre el celular de la víctima y un cajero automático compatible.

El ataque comienza cuando el usuario instala una aplicación falsa o pirata (APK), o hace clic en un enlace de phishing que infecta el teléfono. Una vez comprometido, el software malicioso envía la información NFC a un cómplice, quien realiza la extracción de dinero desde cualquier cajero. image Robos en cajeros automáticos. Cómo evitar ser víctima No descargues aplicaciones fuera de tiendas oficiales (Google Play o App Store).

Actualizá el sistema operativo y revisá los permisos de las apps instaladas.

No abras correos o mensajes sospechosos que soliciten datos personales o bancarios.

Desactivá el NFC cuando no lo estés utilizando.

Revisá tus movimientos bancarios con frecuencia para detectar transacciones no autorizadas. Los expertos recomiendan mantenerse alerta ante esta modalidad, que aprovecha la comodidad de los pagos sin contacto para realizar estafas sin dejar rastros visibles.

